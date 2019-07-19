ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2020 году планируется пустить троллейбус до Стимово

20.07.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Троллейбусный маршрут № 5 в 2020 году планируется продлить до жилого микрорайона «Стимово», сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 20 июля на встрече с жителями города.

«На данный момент установлены опоры, которые позволяют там делать контактную сеть. Но мы от этого проекта отошли, будем закупать троллейбусы на комбинированной тяге, и, думаю, что этот вариант уже в следующем году запустим. Само разворотное кольцо будет практически напротив „Мартина“», — заверил градоначальник.

Напомним, продлить движение троллебусов в районе деревни Тельмы планировали еще пять лет назад, передает BrestCITY.

«Нам надо расширять и делать дорогу в районе областной больницы. В течение двух лет будет организовано троллейбусное движение до деревни Тельмы-1. Для этого нужно построить подстанцию, разворотную полосу, расширить дорогу, поставить троллейбусные опоры, сделать велодорожки, тротуары», — говорил в 2014-м году председатель Брестского облисаполкома Константин Сумар.

Дорогу расширили, но троллейбусы в район «Стимово» так и не пошли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продлить движение троллебусов в районе деревни Тельмы планировали еще пять лет назад.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестчанин предложил сделать почетными гражданами лидеров кампании против аккумуляторного завода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика