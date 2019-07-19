В 2020 году планируется пустить троллейбус до Стимово

Источник материала: Tut.by

Троллейбусный маршрут № 5 в 2020 году планируется продлить до жилого микрорайона «Стимово», сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук 20 июля на встрече с жителями города.

«На данный момент установлены опоры, которые позволяют там делать контактную сеть. Но мы от этого проекта отошли, будем закупать троллейбусы на комбинированной тяге, и, думаю, что этот вариант уже в следующем году запустим. Само разворотное кольцо будет практически напротив „Мартина“», — заверил градоначальник.

Напомним, продлить движение троллебусов в районе деревни Тельмы планировали еще пять лет назад, передает BrestCITY.

«Нам надо расширять и делать дорогу в районе областной больницы. В течение двух лет будет организовано троллейбусное движение до деревни Тельмы-1. Для этого нужно построить подстанцию, разворотную полосу, расширить дорогу, поставить троллейбусные опоры, сделать велодорожки, тротуары», — говорил в 2014-м году председатель Брестского облисаполкома Константин Сумар.

Дорогу расширили, но троллейбусы в район «Стимово» так и не пошли.