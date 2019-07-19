Третья годовщина убийства Павла Шеремета. Ни исполнителей, ни заказчиков до сих пор не нашли

Источник материала: Tut.by

20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством. Спустя три года ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. Сегодня в очередную годовщину гибели Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске прошла траурная церемония.





Для расследования убийства Павла Шеремета в Украине создали оперативную группу с сотрудниками полиции и Службы безопасности. Сообщалось, что к расследованию привлекали иностранных следователей — в частности, представителей ФБР, сообщает украинское издание strana.ua. Правда, чем закончилось участие американцев — неизвестно.





Прокурор Украины Юрий Луценко на второй год расследования заявлял, что было допрошено свыше двух тысяч человек, обработаны террабайты видеозаписей. Но это не привело к раскрытию убийства.

Параллельно с официальным расследованием обстоятельства гибели изучили журналисты проекта «Слідство.Інфо» и международной сети OCCRP. Там в деле снова всплыло упоминание СБУ.



Людмила, мать Павла Шеремета

Журналисты сняли документальный фильм, в котором утверждалось, что в ночь накануне убийства за домом Шеремета следил некий Игорь Устименко, который на 2014 год являлся действующим сотрудником СБУ.

Он мог видеть людей, закладывавших взрывное устройство. Только после выхода фильма Устименко был вызван на допрос.





Позже руководитель OCCRP Дрю Салливан прямо заявил, что к делу причастны украинские власти. И считает, что разборки — вторичная причина смерти Шеремета. Главной целью было посеять в Украине атмосферу страха.

«Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель — повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности», — заявил Салливан.

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«Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны», — считает журналист.

О том, что ему известен заказчик заявлял экс-прокурор Украины Виктор Шокин в интервью «Стране». Он сообщил, что новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило и их и не будет, а также рассказал, что человек, причастном, по его мнению, к убийству, занимает высокий пост.





На уточняющий вопрос, причастен ли к убийству Шеремета один из народных депутатов, Шокин сказал следующее: «Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост». Но фамилию Шокин называть не стал.