ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Третья годовщина убийства Павла Шеремета. Ни исполнителей, ни заказчиков до сих пор не нашли

20.07.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20 июля 2016 года в Киеве была взорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Следствие назвало произошедшее убийством. Спустя три года ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. Сегодня в очередную годовщину гибели Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске прошла траурная церемония.


Для расследования убийства Павла Шеремета в Украине создали оперативную группу с сотрудниками полиции и Службы безопасности. Сообщалось, что к расследованию привлекали иностранных следователей — в частности, представителей ФБР, сообщает украинское издание strana.ua. Правда, чем закончилось участие американцев — неизвестно.


Прокурор Украины Юрий Луценко на второй год расследования заявлял, что было допрошено свыше двух тысяч человек, обработаны террабайты видеозаписей. Но это не привело к раскрытию убийства.

Параллельно с официальным расследованием обстоятельства гибели изучили журналисты проекта «Слідство.Інфо» и международной сети OCCRP. Там в деле снова всплыло упоминание СБУ.


Людмила, мать Павла Шеремета

Журналисты сняли документальный фильм, в котором утверждалось, что в ночь накануне убийства за домом Шеремета следил некий Игорь Устименко, который на 2014 год являлся действующим сотрудником СБУ.

Он мог видеть людей, закладывавших взрывное устройство. Только после выхода фильма Устименко был вызван на допрос.


Позже руководитель OCCRP Дрю Салливан прямо заявил, что к делу причастны украинские власти. И считает, что разборки — вторичная причина смерти Шеремета. Главной целью было посеять в Украине атмосферу страха.

«Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель — повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности», — заявил Салливан.

​​

«Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны», — считает журналист.

О том, что ему известен заказчик заявлял экс-прокурор Украины Виктор Шокин в интервью «Стране». Он сообщил, что новых сигналов по расследованию этого преступления общество до сих пор не получило и их и не будет, а также рассказал, что человек, причастном, по его мнению, к убийству, занимает высокий пост.


На уточняющий вопрос, причастен ли к убийству Шеремета один из народных депутатов, Шокин сказал следующее: «Можно сказать и так. Человек, который, как я считаю, в этом участвовал как заказчик, занимал раньше и занимает сейчас довольно высокий пост». Но фамилию Шокин называть не стал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спустя три года ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. С
 
Новости дня
Новости общества
 
В 2020 году планируется пустить троллейбус до Стимово
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика