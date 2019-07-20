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Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели

21.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неделя вышла богатой на события: по делу о взрыве на салюте появились еще двое подозреваемых, президент подписал закон об амнистии, абитуриенты подавали документы в вузы, президенты Беларуси и России съездили на Валаам и договорись устранить все спорные вопросы интеграции до декабря. Что еще случилось за неделю, вспомним с помощью простого теста.

 
 
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