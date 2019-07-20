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Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели
21.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Неделя вышла богатой на события: по делу о взрыве на салюте появились еще
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Платный въезд на кладбище, ненужные Лесики, «мат» за шутку и погодные аномалии. Тест по новостям недели
Что случилось за неделю, вспомним с помощью простого теста.
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