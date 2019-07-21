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БГУ назвал цены на обучение в новом учебном году
21.07.2019 21:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский государственный университет утвердил стоимость обучения для платников на 2019−2020 года. Приказ от 19 июля
Для дневной формы обучения на 1−3-х курсах стоимость станет выше, чем в прошлом году.
К примеру, обучение на первых курсах мехмата, а также физического и химического факультетов обойдется в 2994 рубля (в прошлом году было 2673 рублей).
За учебу на факультетах прикладной математики и информатики, а также факультете радиофизики и компьютерных технологий придется отдать 3349 рубля (год назад — 2964 рубля).
Самое дорогое обучение — на юридическом, экономическом, а также факультете международных отношений. Год учебы там стоит от 3642 до 4183 рублей.
Стоимость обучения на 4-м и 5-м курсах для дневной формы обучения и для заочников в новом году не изменится.
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Для дневной формы обучения на 1−3-х курсах стоимость станет выше, чем в прошлом году.
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