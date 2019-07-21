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Грозы, ливни, шквалистый ветер. На понедельник объявили оранжевый уровень опасности

21.07.2019 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На понедельник, 22 июля, синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«22 июля ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС для населения при грозе

  • Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.
  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.
  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
  • Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации МЧС при сильных ливнях

  • Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.
  • Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
  • Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.
  • Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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Теги: Минск
 
 
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22 июля ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление...
 
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