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В Минске мать несколько раз ударила восьмилетнюю дочь молотком по голове

21.07.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 21 июля врачи обратились в милицию — в больницу попала девочка с сильным кровотечением. Оказалось, ее несколько раз молотком по голове ударила мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: пресс-служба МВД

Звонок столичным милиционерам поступил от врачей около 8.30. Те сообщили, что к ним из микрорайона Каменная Горка доставили 8-летнюю девочку с сильным кровотечением головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком», — рассказали в милиции.

Сейчас милиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Мать девочки доставили в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния.

 
 
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Девочка в больнице. Мать девочки также доставили в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния.
 
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