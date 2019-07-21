В Минске мать несколько раз ударила восьмилетнюю дочь молотком по голове

Источник материала: Tut.by

Утром 21 июля врачи обратились в милицию — в больницу попала девочка с сильным кровотечением. Оказалось, ее несколько раз молотком по голове ударила мать. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



Фото: пресс-служба МВД

Звонок столичным милиционерам поступил от врачей около 8.30. Те сообщили, что к ним из микрорайона Каменная Горка доставили 8-летнюю девочку с сильным кровотечением головы. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«В результате первоначальных мероприятий установлено, что травмировала ребенка мать. По предварительным данным, 37-летняя женщина несколько раз ударила дочь молотком», — рассказали в милиции.

Сейчас милиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Мать девочки доставили в медицинское учреждение для определения ее психического и физического состояния.