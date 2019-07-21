﻿ Олимпиадник о варианте поступить в вуз без ЦТ: «В голове нужно держать чудовищный объем информации». 21.by
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Олимпиадник о варианте поступить в вуз без ЦТ: «В голове нужно держать чудовищный объем информации»

21.07.2019 11:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы стать студентом в Беларуси, можно набрать хорошие баллы на ЦТ или в 11 классе получить диплом республиканской олимпиады. Большинство выбирает первый вариант. Максим Лиховец, выпускник Лицея БГУ, остановился на втором. В сентябре он решил, что не будет готовиться к тестированию, а пойдет ва-банк и все силы потратит на олимпиаду. О своей идее, особенностях предметных состязаний и каникулах во время вступительной кампании он рассказал TUT.BY.


«К тому, что мне не пришлось ходить на ЦТ, одноклассники отнеслись спокойно, — говорит Максим. — Для Лицея БГУ поступление с помощью олимпиады — не редкость. В параллельных классах таких выпускников, как я, хватает. У меня есть приятель-олимпиадник из обычной школы, так его одноклассники немного хейтили, но он и сам их троллил. Подразнивал: „Учите ЦТ, а то в армию заберут“».

Весной Максим получил диплом I степени республиканской олимпиады по биологии и уже тогда знал, что летом сможет подать документы в любой университет страны. Одно условие — профильным предметом на выбранной специальности должна быть биология. Абитуриент остановился на биофаке БГУ, теперь ждет официального зачисления. Ждет и не переживает. Он точно пройдет.

— Как дела? — мы с Максимом встречаемся в кафе.

— У меня каникулы, — не скрывает улыбки молодой человек. — Отдыхаю перед университетом.

Год у Максима выдался напряженным, зато вступительная кампания для него проходит спокойно. Точнее, почти спокойно. В одном моменте понервничать все-таки пришлось. Абитуриент до последнего не мог определиться: нести документы на биофак или в медицинский.

— Моя мечта — стать крутым ученым, но серьезных научных проектов в нашей стране я не знаю. Да и платят в белорусской науке немного, — вспоминает Максим, как принимал решение. — Медицинский — гарантия, что университет закончишь с хорошей профессией. Но медицина не совсем биология. Пришлось немало подумать, но в итоге решил: доктор — это все-таки призвание, а я врачом себя никак не ощущаю, и остановился на БГУ. Если все сложится хорошо, в будущем планирую заниматься молекулярной биологией.

— Каждый из тех, кто сейчас переживает в ожидании официального зачисления, уверен, что у тебя и так, все сложилось.

— Почему? Потому что я прохожу в вуз без тестирования? — вопросом на вопрос отвечает Максим. — Если участвуешь в олимпиадах только ради места в универе, проще сходить на ЦТ. У тестирования есть определенный перечень тем, выучил, получил «сотню» — и все, а у олимпиады нет предела. В голове нужно держать чудовищный объем информации. Пусть и по одному предмету. Почему тогда я выбрал олимпиаду? Все просто: мне это по душе.

«Родители, конечно, стрессовали. Говорили: „Иди на курсы“, я отвечал: потом, потом»

В олимпиадах по биологии Максим участвует с 7 класса. Всех, говорит, кто хоть немного старается, в школе отправляют на олимпиады. Так случилось и с ним. Результат, правда, тогда был не очень. Зато через год парень взял диплом на городе. С 9 класса «прописался» на республике. Сразу был диплом III степени, в 10 классе — II-й, в 11-м — I-й.


«Преподаватели, с которыми мы готовились к республике, говорили, что наши знания по биологии на уровне выпускников биофака».

— Задания на республике для старшей школы похожи. В 10 классе у меня был диплом, поэтому вопрос записываться ли на олимпиаду в 11-ом даже не стоял. Все-таки уверенность в знаниях была, — возвращается к тем событиям абитуриент.

А вот повода расслабиться — нет. В Лицее БГУ, говорит Максим, 11-классники, которые хотели участвовать в олимпиаде, с сентября три раза в неделю, а с января почти каждый день, после уроков ездили заниматься на биофак. Сразу у них было по две пары, а в марте, когда началось свободное посещение, — по пять-шесть. Сидели в универе с утра до вечера.

— Времени на какие-то другие предметы почти не оставалось, поэтому к тестированию я не готовился, — возвращается к тем событиям Максим. —  Тянуть олимпиаду и ЦТ нереально. Чтобы был результат, нужно расставлять приоритеты и выбирать. И я выбрал. Решил, если останусь без диплома, будет три месяца в запасе, к тестам по химии и русскому как-нибудь подготовлюсь. Родители, конечно, стрессовали. Говорили: «Иди на курсы», я отвечал: потом, потом. В итоге, даже ни на одно РТ не попал.

— Смело.

— Ну я же не сидел без дела, а много занимался своим предметом, — отвечает собеседник. — Поэтому совесть меня не мучила.

На олимпиаду по биологии, продолжает выпускник, Лицей БГУ выставляет свою команду. В отличие от школьников из регионов, которых от республики отделяют район и область (город), Макс и его однокашники в этих этапах не участвуют.

— Насколько я понимаю, когда-то Лицей входил в команду Минска, — делится мнением собеседник. — Но так получалось, что лицеисты занимали значительную часть сборной, и нас выделили в отдельную команду. Сейчас мы пишем этап в лицее. Из всех желающих выбирают лучших, а затем они выступают на республике.

Лучших лицеистов-биологов в этом году было шесть. Максим среди них.

— Тебе не кажется, что при таком раскладе, у детей из регионов меньше шансов дойти до республики.

— Ни разу не слышал, чтобы они об этом говорили, — отвечает Максим. — Обычно они называют другую проблему: в регионах сложнее найти сильных преподавателей, которые бы могли подготовить к олимпиаде. Я знаю олимпиадника из областного центра, который сам договаривался с преподавателем из Минска и ездил к нему заниматься. У лицеистов с хорошими педагогами вопросов не возникает. Хотя, как мне кажется, главное в нашем предмете — открыть учебники и выучить.

«Самое сложное понять, что жизнь на олимпиаде не заканчивается»

Этап «среди своих» Максим писал спокойно. Шутит: «Тут ты примерно знаешь силы конкурентов».


«После того, как в 11 классе выигрываешь олимпиаду, начинается мини-депрессия. Ты этим столько лет жил — и вдруг все закончилось, — делится переживаниями Максим. — Преподаватели, с которыми мы в БГУ работали, рассказывали, что в универе победители иногда расслабляются и сливаются со всеми. И это печально, ведь ты столько сил вложил, чтобы хорошо знать свой предмет».

— На республике, помню, сделал все, можно уходить, а в голове фраза: «Задумайся, если ты сейчас не перепроверишь и проиграешь, никогда себе не простишь». Наверное, в тот момент я впервые осознал, если сейчас все провалю, придется готовиться к поступлению, а сил на это почти нет.

Поступление дает любой диплом на республике. По словам Максима, в 11 классе биологию писало примерно 40 человек со всей страны. Награды получили около половины.

— Вероятность, что уйдешь домой не с пустыми руками, высокая, но конкуренты очень сильные, — с улыбкой описывает участников Максим. — На олимпиаде, как и в спорте, все друг друга немного недолюбливают. Бывает, про тех, кто написал очень хорошо, говорят: ему слили задания. Лицеистам за то, что мы занимаемся с преподавателями БГУ, тоже достается. Но зачем такое говорить? Я не знаю. Возможно, тем, кто проиграл, так проще объяснить себе, почему они остались без диплома.

— А внутри команды тоже каждый сам за себя?

— Мы все друзья, и все конкуренты, — шутит Максим. — Не знаю, как у других, а у нас в лицее подход такой: дипломов хватит всей команде, поэтому хочется, чтобы победили все. Но так случается не всегда. В этом году из шести наших участников награды получили трое. Те, кто остался без ничего, очень расстроились. Им пришлось экстренно готовиться к ЦТ. Самое сложное в этот момент понять, что жизнь на олимпиаде не заканчивается, и взять себя в руки.

— И как они?

— Сдали тестирование, все у них нормально.

— А что чувствует победитель?

— Хоть у меня и диплом I степени, но по баллам я четвертый, поэтому я не абсолютный победитель, — скромничает абитуриент. — Но, когда вышел на сцену за дипломом, было супер-радостно. Думал, ну все, теперь я точно крутой биолог! Пришел домой и уснул. На завтра внутри было опустошение: олимпиада закончилась, а что дальше? А дальше универ и обычная жизнь.

— А как же радость, что ты, считай, поступил?

— Родители тут радовались больше, чем я, — вспоминает Максим. — Для матерых олимпиадников поступление второстепенно. В олимпиаде, как и в спорте, есть соревновательный момент: ты стремишься не только показать свои знания, но и быть лучше других. От этого многие кайфуют, и я — тоже. Хотя узнать весной, что ты проходишь в вуз без экзаменов, классно.

— Лучше бы приз был в деньгах?

— А сколько? — смеется Максим. — Нет, поступление — очень хороший подарок. И когда летом все идут на ЦТ, а ты гулять, это особенно ценишь.

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы стать студентом в Беларуси, можно хорошо сдать ЦТ или в 11 классе получить диплом республиканской олимпиады. Большинство выбирает первый вариант. Максим...
 
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