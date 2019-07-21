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«Только лисы испугалась». Участковый рассказал, как нашел пропавшую в Логойском районе девочку

21.07.2019 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старший участковый инспектор Вилейского РОВД Вадим Язинский 18 июля нашел 15-летнюю девочку, которая заблудилась и всю ночь ехала на велосипеде через лес, пишет kraj.by.


Вадим Язинский. Фото Фото с сайта Вилейского райисполкома

Участок Вадима Язинского охватывает деревни Людвиновского, Долгиновского и Ильянского сельсоветов. От деревни Крайские Пасеки, что на Вилейщине, до соседнего Логойского района примерно полтора километра.

Старший участковый сейчас в отпуске. О том, что в Логойском районе 17 июля пропала 15-летняя жительница деревни Малые Нестановичи, узнал из Интернета. В сводке было указано: девочка в тот день была в агрогородке Крайск, откуда около 17.25 отправилась на велосипеде домой в Малые Нестановичи и пропала.

— Я с женой и старшей дочкой 18 июля ехал на своей машине в Минск. Около 13.00 примерно в километре от деревни Вепраты Логойского района увидели девочку, которая руками катила синий велосипед «Аист» и шла в направлении Минска. Вспомнил информацию в сводке. По приметам она подходила, и я остановил машину, — рассказал Вадим Язинский.

Девочка рассказала милиционеру, что идет домой в Малые Нестановичи. Вадим объяснил, что ее деревня находится в 60 километрах в противоположном направлении, а она идет в сторону Минска, до которого 40 километров.

— Меня девочка не испугалась и вообще испуганной не выглядела. Разве что уставшей и немного потерянной, — вспоминает участковый. — В разговоре выяснилось, что у нее есть мама и папа, который сейчас в командировке, а также три младших брата. Сама она закончила 9-й класс. В Крайск приехала к подруге, погостила у нее, а когда возвращалась обратно, видимо, не туда повернула и заблудилась.

Вадим предложил девочке погреться в его машине, но она отказалась, сказала, что не замерзла. Была одета в кофточку и байку с капюшоном. Говорила, что всю ночь не спала и ехала. Шел дождь. В лесу не страшно — только немного испугалась лисы, которая перебегала дорогу. Когда у велосипеда спустило колесо, она пошла пешком.

Выяснилось, что девятиклассница за это время проехала около 60 километров. Проезжала через деревню Вепраты, но ко взрослым за помощью не обратилась, говорит, что никого не встретила.

Вадим Язинский позвонил 102. Приехали сотрудники уголовного розыска Логойского РОВД, забрали девочку и отвезли домой.

 
Теги: Минск
 
 
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- Меня девочка не испугалась и вообще испуганной не выглядела. Разве что уставшей и немного потерянной, - вспоминает участковый.
 
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