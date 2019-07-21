Минчанин перелез через забор с колючей проволокой и разбил стекло в двери Центрального РУВД

Источник материала: Tut.by

Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического, выяснят эксперты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД, коллаж — TUT.BY

20 июля в Минске задержали 25-летнего мужчину, который около 13.00 пробрался на территорию Центрального РУВД. Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания райуправления милиции и руками разбить в ней стекло.

Милиционеры задержали парня. На его теле обнаружили порезы от проволоки и разбитого стекла, ему оказали первую помощь и доставили в больницу.

«Предположительно, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действиям будет дана правовая оценка. Примечательно, что накануне мужчина отмечал свой день рождения», — отметили в милиции.

Там также рассказали, что ранее минчанин привлекался к уголовной ответственности по ст. 339 УК Беларуси («хулиганство»).