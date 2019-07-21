﻿ В Стародорожском районе спустя два дня поисков нашли 77-летнего грибника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Стародорожском районе спустя два дня поисков нашли 77-летнего грибника

21.07.2019 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

20 июля в Стародорожском районе нашли 77-летнего пенсионера из Калинковичей. Мужчину искали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото: пресс-служба МВД

Пенсионер приехал из Калинковичей к своему другу в Стародорожский район. 18 июля он решил сходить в лес насобирать ягод и в итоге заблудился.

О его пропаже в милицию заявили ближе к 22 часам, когда на улице стемнело, а мобильный телефон был выключен или находился вне зоны действия сети.

Пенсионера искали около 200 человек милиционеры, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также представители ПСО «Ангел». Розыск продолжался двое суток. Для осмотра территории с высоты использовали квадрокоптер.

20 июля около 12 часов заблудившегося ягодника нашли живым и в сознании. Для осмотра его передали местным врачам, которые оценили состояние пенсионера как удовлетворительное.

 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пенсионера искали около 200 человек милиционеры, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также представители ПСО «Ангел». Для осмотра территории с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Я живу в Углянах. Как «сельский Мотолько» не дает пущанской деревне скучать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика