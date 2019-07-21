В Стародорожском районе спустя два дня поисков нашли 77-летнего грибника

Источник материала: Tut.by

20 июля в Стародорожском районе нашли 77-летнего пенсионера из Калинковичей. Мужчину искали более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото: пресс-служба МВД

Пенсионер приехал из Калинковичей к своему другу в Стародорожский район. 18 июля он решил сходить в лес насобирать ягод и в итоге заблудился.

О его пропаже в милицию заявили ближе к 22 часам, когда на улице стемнело, а мобильный телефон был выключен или находился вне зоны действия сети.

Пенсионера искали около 200 человек милиционеры, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также представители ПСО «Ангел». Розыск продолжался двое суток. Для осмотра территории с высоты использовали квадрокоптер.

20 июля около 12 часов заблудившегося ягодника нашли живым и в сознании. Для осмотра его передали местным врачам, которые оценили состояние пенсионера как удовлетворительное.