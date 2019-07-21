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В Стародорожском районе спустя два дня поисков нашли 77-летнего грибника
21.07.2019 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 июля в Стародорожском районе нашли 77-летнего пенсионера из Калинковичей. Мужчину искали более 200 человек. Об этом
Пенсионер приехал из Калинковичей к своему другу в Стародорожский район. 18 июля он решил сходить в лес насобирать ягод и в итоге заблудился.
О его пропаже в милицию заявили ближе к 22 часам, когда на улице стемнело, а мобильный телефон был выключен или находился вне зоны действия сети.
Пенсионера искали около 200 человек милиционеры, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также представители ПСО «Ангел». Розыск продолжался двое суток. Для осмотра территории с высоты использовали квадрокоптер.
20 июля около 12 часов заблудившегося ягодника нашли живым и в сознании. Для осмотра его передали местным врачам, которые оценили состояние пенсионера как удовлетворительное.
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Пенсионера искали около 200 человек милиционеры, охотники с собаками, лесники, егеря, военнослужащие, а также представители ПСО «Ангел». Для осмотра территории с...
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