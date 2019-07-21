«Сезон дождей» закончится. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели — дожди, но будет тепло. А к выходным, по предварительному прогнозу pogoda.by , потеплеет настолько, что вполне можно будет выбраться на пляж.

В понедельник, 22 июля, ожидаются дожди с грозами. Днем — до +22°С.

Во вторник, 23 июля, также возможен дождь. Дневная температура воздуха — +19…21°С.

Со среды, 24 июля, «сезон дождей» прекратится. Воздух в дневные часы прогреется до +25°С.

В четверг, 25 июля, — солнечно, ясно и до +25°С.

В пятницу, 26 июля, термометр покажет до +26°С, без осадков.

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