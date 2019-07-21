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В Бресте объявили конкурс на концепцию реконструкции квартала со старым автовокзалом и «колхозкой»

22.07.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский горисполком объявил конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции реконструкции квартала в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева.

Участникам предстоит решить проблему с нехваткой парковочных мест в квартале, отвести на территории бывшего автовокзала место под подземный или многоуровневый паркинг на 390 машиномест, а также создать городскую площадь в районе улицы Мицкевича.

Кроме того разработчикам концепции предстоит организовать транспортное движение в двух направлениях по четырем полосам улицы Мицкевича на участке между улицами Советской и Карбышева, а перед зданием рынка с улицы Пушкинской нужно организовать новое пространство рыночной площади с учетом увеличения пешеходной зоны.

Конкурс проходит с 22 июля по 23 сентября этого года. Приз победителю — 5 тысяч рублей.

 
 
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