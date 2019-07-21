В Рогачевском районе школьники срезали путь через лес и заблудились

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 21 июля за помощью к спасателям обратились из агрогородка Довск (Рогачевский район). Там не вернулись домой двое детей, сообщает пресс-служба МЧС.

В 22.39 поступил звонок, что в лесу потерялись двое детей. Сами школьники (ученики 8 и 9 класса) приехали к своим бабушкам на каникулы из Рогачева.

В воскресенье, примерно в 22.00, дети провели своих друзей домой, а на обратном пути решили сократить дорогу и пошли через лес, где заблудились.

На поиски выехали спасатели и милиционеры. В 23.04 дети сами вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. Мальчиков осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не понадобилась.