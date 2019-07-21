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В Рогачевском районе школьники срезали путь через лес и заблудились
22.07.2019 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 21 июля за помощью к спасателям обратились из агрогородка Довск (Рогачевский район). Там не вернулись домой двое детей,
В 22.39 поступил звонок, что в лесу потерялись двое детей. Сами школьники (ученики 8 и 9 класса) приехали к своим бабушкам на каникулы из Рогачева.
В воскресенье, примерно в 22.00, дети провели своих друзей домой, а на обратном пути решили сократить дорогу и пошли через лес, где заблудились.
На поиски выехали спасатели и милиционеры. В 23.04 дети сами вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны. Мальчиков осмотрела бригада скорой помощи, госпитализация не понадобилась.
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Мальчики приехали к бабушкам на каникулы и заблудились на обратной дороге от друзей.
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