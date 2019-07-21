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Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году

22.07.2019 11:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 10 июля №105 установило формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым они будут проводиться. Такая информация размещена на сайте Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Девятиклассники будут сдавать три письменных экзамена: белорусский и русский языки, а также математику. Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на второй ступени общего среднего образования велось на языке национального меньшинства - польском или литовском, наряду с этими предметами обязательным утвержден польский или литовский язык в письменной форме.

В колледжах искусств, средних школах - колледжах искусств и гимназиях - колледжах искусств девятиклассники вместе с основными будут сдавать один из учебных предметов на выбор. Экзамен будет проводиться в практической форме.

Одиннадцатиклассникам в новом учебном году предстоит письменно сдавать математику, белорусский язык или русский язык на выбор. Устными будут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Ученики из классов национальных меньшинств сдают также письменный экзамен по польскому или литовскому языку. Одиннадцатиклассники средних школ - колледжей искусств, гимназий - колледжей искусств сдают дополнительный практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 10 июля №105 установило формы проведения выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году и перечень...
 
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