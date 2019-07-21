Стоимость обучения в БГУ колеблется от Br2,6 тыс. до Br4,2 тыс.

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет разместил на своем сайте информацию о стоимости обучения студентов в 2019/2020 учебном году. Она колеблется от Br2,6 тыс. до Br4,2 тыс., сообщает БЕЛТА.

В числе самых дорогих специальности юридического факультета. За год обучения на "правоведении" и "экономическом праве" студентам первых-третьих курсов предстоит заплатить около Br4,2 тыс. Такие же расценки установлены на специальности "международное право" факультета международных отношений. Чуть более Br4 тыс. предстоит платить студентам экономического факультета.

Среди самых доступных по цене специальности "белорусская филология", "русская филология" (филологический факультет) и социальная работа (факультет философии и социальных наук). Студентам первых-третьих курсов предстоит оплатить Br2,6 тыс.

В БГУИР стоимость обучения обнародовали для первокурсников. Так, на дневном на специальностях факультета компьютерных систем и сетей (ФКСиС) она составит Br3,4 тыс. Примерно столько же предстоит платить первокурсникам факультета информационных технологий и управления (ФИТУ) и инженерно-экономического факультета (ИЭФ). Немного дешевле, чуть более Br3 тыс., будет учиться на факультетах компьютерного проектирования (ФКП), инфокоммуникаций (ФИК), радиотехники и электроники. При этом одна из специальностей ФРЭ - "профессиональное обучение (информатика)" - несколько дешевле, стоимость обучения здесь составит Br2,3 тыс.

Как сообщалось, министр образования Игорь Карпенко, комментируя повышение стоимости обучения в вузах, назвал его незначительным. По его словам, в вузах Министерства образования, среди которых и БГУ, рост составляет от Br100 до Br300. В БНТУ стоимость обучения на первом курсе в этом учебном году колеблется в зависимости от специальности от Br3380 до Br3605 за год. В БГПУ цена на специальности с изучением иностранного языка варьируется от Br1966 для выпускного курса до Br2666 для первого. Дороже всего обойдется обучение для студентов-первокурсников, которые выберут специальности "музыкальное искусство, ритмика и хореография", "музыкальное искусство и мировая художественная культура", - Br2,8 тыс.-0-