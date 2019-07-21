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Картина выходных: закон об амнистии, День пожарной службы и первый миллион тонн зерна
22.07.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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80 лет назад родился Кирвель Анатолий Мефодиевич (д.Витуничи Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский писатель. Автор книг рассказов "Челн Харона", стихотворений и миниатюр в прозе "Урбания", "Лосиное кредо", "Человеку присуще..." и др. Умер в 2008 году.
55 лет назад родился Сидорук Игорь Федорович (г.Кобрин Брестской обл.), белорусский писатель. Автор поэтического сборника "Чернобел", книги прозы "Квадратная ворона", книг для детей, пьес.
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