Картина выходных: закон об амнистии, День пожарной службы и первый миллион тонн зерна

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. Он уточнил, что речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках. Экспорт "Белнефтехима" из-за ситуации с грязной нефтью снизился на $800 млн по сравнению с прошлым годом, сообщил Дмитрий Крутой. Прогноз по росту ВВП в 4% по итогам 2019 года не меняется.

Белорусско-российское предприятие "МЛМ Невский лифт" планирует в перспективе производить около 2 тыс. лифтов в год , рассказал министр промышленности Беларуси Павел Утюпин. Сборочное производство могилевского лифтового оборудования открылось в российском городе Колпино во время VI Форума регионов России и Беларуси.

Российская академия наук и Национальная академия наук Беларуси подписали рамочное соглашение, которое позволит ученым двух стран расширить и активизировать сотрудничество в области высоких технологий, космоса и по ряду других направлений.

В Украине состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. После обработки более 33% протоколов лидирует партия "Слуга народа".

Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на церемонии чествования первых в Гомельской области экипажей, намолотивших 1 тыс. т зерна.

Порядок расчета платы за железнодорожные перевозки грузов в Беларуси изменен.

Ссузы начали прием документов от абитуриентов.

Офтальмолог о том, почему прогрессирует детская близорукость и как беречь зрение смолоду .

Празднование Дня пожарной службы прошло в Минске, на пр.Независимости состоялся парад. По проспекту прошли работники МЧС, курсанты, ветераны, работники БДПО, юные спасатели и спецтехника.

Гиревик Вячеслав Хоронеко установил рекорд в честь 166-летия пожарной службы Беларуси.

Более 700 участников собрал веломарафон "Суседзi" на Августовском канале.

Золотая "Багира" и "Моргуновка" из "Операции Ы": на фестивале под Гродно представили 500 редких авто .

Белорусские атлеты завоевали четыре золота на турнире по триатлону в Минске.

Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку.

Белорус Никита Коляда завоевал золото в спортивной ходьбе на ЧЕ (U-20) по легкой атлетике.

Татьяна Холодович завоевала золото на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Особенности охраны и защиты леса в летний период. Профилактика лесных пожаров и розыск граждан, без вести пропавших в лесах". Начало в 12.00.

Экспозиция японской графики "Картины ускользающего мира" откроется в выставочном зале LIBRA в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июля

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80 лет назад родился Кирвель Анатолий Мефодиевич (д.Витуничи Докшицкого р-на Витебской обл.), белорусский писатель. Автор книг рассказов "Челн Харона", стихотворений и миниатюр в прозе "Урбания", "Лосиное кредо", "Человеку присуще..." и др. Умер в 2008 году.

55 лет назад родился Сидорук Игорь Федорович (г.Кобрин Брестской обл.), белорусский писатель. Автор поэтического сборника "Чернобел", книги прозы "Квадратная ворона", книг для детей, пьес.

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