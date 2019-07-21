Лето еще вернется? Прогноз погоды на неделю в стране

Источник материала: Tut.by

В начале недели ожидается неустойчивая с дождями погода. С ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, и до конца недели будет тепло и преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны местами не обойдется без кратковременных дождей. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Во вторник, 23 июля, ночью по северо-восточной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, максимальная температура днем — +18…24 °С.

В среду, 24 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +10…15 °С, максимальная температура днем — +21…27 °С.

В четверг, 25 июля, без существенных осадков, лишь местами по юго-востоку страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +10…15 °С, максимальная температура днем — +22…29 °С.

В пятницу и выходные будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +10…17 °С, максимальная температура днем — +23…29 °С.

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