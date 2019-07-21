ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето еще вернется? Прогноз погоды на неделю в стране

22.07.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В начале недели ожидается неустойчивая с дождями погода. С ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, и до конца недели будет тепло и преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны местами не обойдется без кратковременных дождей. Об этом сообщили TUT.BY в Белгидромете Минприроды.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Во вторник, 23 июля, ночью по северо-восточной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +11…17 °С, максимальная температура днем — +18…24 °С.

В среду, 24 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +10…15 °С, максимальная температура днем — +21…27 °С.

В четверг, 25 июля, без существенных осадков, лишь местами по юго-востоку страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +10…15 °С, максимальная температура днем — +22…29 °С.

В пятницу и выходные будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью — +10…17 °С, максимальная температура днем — +23…29 °С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели ожидается неустойчивая с дождями погода. С ростом атмосферного давления погода начнет улучшаться, и до конца недели будет тепло и преимущественно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минобразования утвердило перечень школьных экзаменов в новом учебном году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика