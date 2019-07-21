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Жара возвращается! Погода в Могилеве на неделю
22.07.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как вам погода в прошедшие выходные, друзья? На неделе будет не хуже! В Могилеве прогнозируют небольшие дожди, но большую часть времени будет солнечно. Еще и жара возвращается: температура воздуха будет подниматься постепенно и к концу недели достигнет +26°С. В выходные тоже ждем теплую солнечную погоду.
Сегодня, 22 июля, будет около +20°С, переменная облачность. Днем и вечером возможны дождь, гроза.
Во вторник ожидаются снижение температуры до +16…+18°С и пасмурная погода с дождями и, возможно, грозами.
В среду, 24 июля, также возможны дождь и гроза, в первой половине суток — порывистый ветер. Но будет в основном переменная облачность. Потеплеет: +16…+21°С.
В четверг до полудня также ожидается порывистый ветер, однако уже без дождей. Будет до +23°С.
А в пятницу прогнозирую и все +26°С. В течение дня местами возможны небольшие дожди.
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К пятнице прогнозируют до +26°С.
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