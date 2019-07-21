ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жара возвращается! Погода в Могилеве на неделю

22.07.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как вам погода в прошедшие выходные, друзья? На неделе будет не хуже! В Могилеве прогнозируют небольшие дожди, но большую часть времени будет солнечно. Еще и жара возвращается: температура воздуха будет подниматься постепенно и к концу недели достигнет +26°С. В выходные тоже ждем теплую солнечную погоду.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 22 июля, будет около +20°С, переменная облачность. Днем и вечером возможны дождь, гроза.

Во вторник ожидаются снижение температуры до +16…+18°С и пасмурная погода с дождями и, возможно, грозами.

В среду, 24 июля, также возможны дождь и гроза, в первой половине суток — порывистый ветер. Но будет в основном переменная облачность. Потеплеет: +16…+21°С.

В четверг до полудня также ожидается порывистый ветер, однако уже без дождей. Будет до +23°С.

А в пятницу прогнозирую и все +26°С. В течение дня местами возможны небольшие дожди.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте объявили конкурс на концепцию реконструкции квартала со старым автовокзалом и «колхозкой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика