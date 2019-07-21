Снова ветровки и зонты. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Июль, конечно, в этом году так себе. И предстоящая неделя снова не обрадует. Еще сегодня за окном лето, а потом — снова ветровки и зонты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Похолодание придет во вторник — всего +22 ºC, возможен дождь. В среду — тоже нежарко и грозы.

В четверг ветрено, +23 ºC, местами осадки. К пятнице к полудню погода обещает наладиться — солнечно и до +27 ºC.

Хорошей недели, несмотря ни на что!

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