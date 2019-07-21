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Снова ветровки и зонты. Погода в Гомеле на неделе
22.07.2019 08:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль, конечно, в этом году так себе. И предстоящая неделя снова не обрадует. Еще сегодня за окном лето, а потом — снова ветровки и зонты.
Похолодание придет во вторник — всего +22 ºC, возможен дождь. В среду — тоже нежарко и грозы.
В четверг ветрено, +23 ºC, местами осадки. К пятнице к полудню погода обещает наладиться — солнечно и до +27 ºC.
Хорошей недели, несмотря ни на что!
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Июль, конечно, в этом году так себе. И предстоящая неделя снова не обрадует.
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