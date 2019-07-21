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Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе

22.07.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и солнечно.


Дождь на этой неделе обещают только в понедельник. Зато к вечеру осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +25 °С, сообщает pogoda.by.

Во вторник будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +23 °С.

В среду утром будет ясно, днем — переменная облачность и +25 °С.

В четверг столбик термометра поднимется до +27 °С, а в пятницу — до +29 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Дождь на этой неделе обещают только в понедельник.
 
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