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Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на этой неделе
22.07.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Бресте будет жарко и солнечно.
Дождь на этой неделе обещают только в понедельник. Зато к вечеру осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +25 °С,
Во вторник будет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +23 °С.
В среду утром будет ясно, днем — переменная облачность и +25 °С.
В четверг столбик термометра поднимется до +27 °С, а в пятницу — до +29 °С.
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Дождь на этой неделе обещают только в понедельник.
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