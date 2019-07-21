«Незаконный призыв», выборы, амнистия, детский гинеколог и платное фото с Сигалом - все за выходные

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Доброе утро!

Признавайтесь, стали больше тратить на продукты (статистика говорит, что мы с вами увеличили траты в магазинах), а на заправку машины, может, меньше (снова цена на топливо изменилась )? Вот и нам кажется, что всё больше денег уходит на всё. Сейчас коротко расскажем о главных событиях выходных и отправимся вместе с вами трудиться (а если хочется еще немного отсрочить начало трудовых будней, можно и тест по новостям недели пройти).

САМОЕ ВАЖНОЕ

В Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду, о которых новый президент страны Владимир Зеленский заявил в день своей инаугурации. По первым официальным данным, побеждает партия «Слуга народа». Вы можете прочитать обо всех нюансах выборов и посмотреть, как голосовали действующий и бывший президенты страны. Напряженно было в эти выходные и в Туркменистане: СМИ сообщили о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, но дипломаты опровергли эту информацию.





Снова возвращаемся к «интеграционным вопросам» Беларуси и России . После встречи с президентом России Александр Лукашенко заявил, что стороны пришли «к принципиальным соглашениям», но расскажут об этом позже. Мы спросили у экспертов, о чем могли договориться Путин и Лукашенко. Кстати, министр экономразвития РФ считает, что странам не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте , а вот председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Союзное государство рано или поздно должно иметь единую валюту и одинаковые подходы к налогообложению.

. После встречи с президентом России Александр Лукашенко заявил, что стороны пришли «к принципиальным соглашениям», но расскажут об этом позже. Мы спросили у экспертов, Путин и Лукашенко. Кстати, министр экономразвития РФ считает, что странам с решением , а вот председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Союзное государство рано или поздно и одинаковые подходы к налогообложению. Александр Лукашенко подписал закон об амнистии . Под амнистию попали в числе прочих осужденные по «наркотической статье». Одно из основных новшеств амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности.

. Под амнистию в числе прочих осужденные по «наркотической статье». Одно из основных новшеств амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. «Табакерки» все же появились в Минске, первый ларек заметили в Сухарево . Напомним, в Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».





САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Испытания у абитуриентов подходят к концу, счастливчики совсем скоро станут студентами. В БГУ рассказали , с какими проходными баллами в этом году зачисляли на бюджет, а еще назвали цены на обучение . Чтобы стать студентом в Беларуси, можно набрать хорошие баллы на ЦТ или в 11-м классе получить диплом республиканской олимпиады . Мы познакомились с парнем, который выбрал второй вариант. Почитайте его историю .

, с какими проходными баллами в этом году на бюджет, а еще назвали . Чтобы стать студентом в Беларуси, можно набрать хорошие баллы на ЦТ или в 11-м классе . Мы познакомились с парнем, который выбрал второй вариант. . Очень интересная беседа с главным детским гинекологом страны Оксаной Иванишкиной-Кудиной. Обязательно почитайте! Вместе с ней мы решили прояснить некоторые моменты насчет осмотров и половой жизни девушек с 14 до 18 лет. О тонкостях законодательства, дремучести общества и о том, почему подростковый секс имеет «право на жизнь», — в нашем разговоре .

страны Оксаной Иванишкиной-Кудиной. Обязательно почитайте! Вместе с ней мы решили прояснить некоторые моменты насчет осмотров и половой жизни девушек с 14 до 18 лет. О тонкостях законодательства, дремучести общества и о том, почему подростковый секс имеет «право на жизнь», — в нашем . 20 июля исполнилось три года со дня убийства Павла Шеремета . Столько времени прошло, но ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. В очередную годовщину гибели Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске прошла траурная церемония .

. Столько времени прошло, но ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. В очередную годовщину гибели Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске прошла . Все знают, что пластик вреден для окружающей среды , но далеко не все могут отказаться от использования его в быту. Ведь удобнее купить пакет для продуктов в магазине или кофе в пластиковом стаканчике, чем носить с собой текстильную сумку или свою кружку. Но если не подумаем об экологии сегодня, то в каком мире будем жить завтра? Вот вам советы от девушки, которая живет по принципу zero waste . Выглядит все не так уж и сложно, как кажется.

, но далеко не все могут отказаться от использования его в быту. Ведь удобнее купить пакет для продуктов в магазине или кофе в пластиковом стаканчике, чем носить с собой текстильную сумку или свою кружку. Но если не подумаем об экологии сегодня, то в каком мире будем жить завтра? Вот вам . Выглядит все не так уж и сложно, как кажется. Небезразличные люди живут в нашей стране. Брестчанин Вадим Прокопчук раньше в деревню Угляны заезжал по дороге на рыбалку, но так ему там понравилось, что прикупил домик, а потом еще несколько. Местные первое время отнеслись к нему настороженно, думали, надоест ему и уедет. Вадим не уехал . Наоборот, притащил за собой фотографов, экологов, орнитологов и туристов. Смотрите, мол, лепота какая. Помог Вадим и привести в порядок местную достопримечательность — кресты на перекрестке (там своя, очень интересная история), а еще подумывает, как решить вопрос с транспортным сообщением.





На той неделе в Логойском районе искали 15-летнюю девочку . Ее нашли. Оказалось, девочка отправилась к подруге в соседний населенный пункт, а когда возвращалась домой, то заблудилась. Девочка целую ночь ехала через лес. Сейчас она в порядке. Участковый рассказал , как нашел пропавшую.

. Ее нашли. Оказалось, девочка отправилась к подруге в соседний населенный пункт, а когда возвращалась домой, то заблудилась. Девочка целую ночь ехала через лес. Сейчас она в порядке. Участковый , как нашел пропавшую. Никиту Болотина из Гродно призвали в армию, хотя у него язва двенадцатиперстной кишки. С таким заболеванием он по закону в мирное время «не годен». Парень отслужил полгода, попал в госпиталь, там очень удивились, что его с таким заболеванием призвали, и в итоге его комиссовали. Теперь Никита намерен добиться компенсации .

О СПОРТЕ

21 июля завершился 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Единственный матч был сыгран в Витебске, где местный клуб не сумел удержать победу в игре против «Минска». Матч закончился со счетом 1:1. 20 июля брестское «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ» со счетом 4:1. Первенство берет паузу до 9 августа на игры белорусских клубов в квалификации еврокубков.

Все новости субботы, 20 июля

Все новости воскресенья, 21 июля

Кстати. В выходные в столице было круто: настоящий праздник от МЧС , зрелищный триатлон и встреча с актером Стивеном Сигалом на фестивале здорового образа жизни (можно было и сфотографироваться с кумиром, правда, за деньги). Удачной вам недели! И не забудьте сегодня зонтик, синоптики прогнозируют грозы, ливни и шквалистый ветер.

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