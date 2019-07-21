«Незаконный призыв», выборы, амнистия, детский гинеколог и платное фото с Сигалом - все за выходные

Признавайтесь, стали больше тратить на продукты (статистика говорит, что мы с вами увеличили траты в магазинах), а на заправку машины, может, меньше (снова цена на топливо изменилась)? Вот и нам кажется, что всё больше денег уходит на всё. Сейчас коротко расскажем о главных событиях выходных и отправимся вместе с вами трудиться (а если хочется еще немного отсрочить начало трудовых будней, можно и тест по новостям недели пройти).
САМОЕ ВАЖНОЕ
В Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду, о которых новый президент страны Владимир Зеленский заявил в день своей инаугурации. По первым официальным данным, побеждает партия «Слуга народа». Вы можете прочитать обо всех нюансах выборов и посмотреть, как голосовали действующий и бывший президенты страны. Напряженно было в эти выходные и в Туркменистане: СМИ сообщили о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, но дипломаты опровергли эту информацию.
Снова возвращаемся к «интеграционным вопросам» Беларуси и России. После встречи с президентом России Александр Лукашенко заявил, что стороны пришли «к принципиальным соглашениям», но расскажут об этом позже. Мы спросили у экспертов, о чем могли договориться Путин и Лукашенко. Кстати, министр экономразвития РФ считает, что странам не нужно спешить с решением вопроса о единой валюте, а вот председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Союзное государство рано или поздно должно иметь единую валюту и одинаковые подходы к налогообложению.
Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Под амнистию попали в числе прочих осужденные по «наркотической статье». Одно из основных новшеств амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности.
«Табакерки» все же появились в Минске, первый ларек заметили в Сухарево. Напомним, в Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Испытания у абитуриентов подходят к концу, счастливчики совсем скоро станут студентами. В БГУ рассказали, с какими проходными баллами в этом году зачисляли на бюджет, а еще назвали цены на обучение. Чтобы стать студентом в Беларуси, можно набрать хорошие баллы на ЦТ или в 11-м классе получить диплом республиканской олимпиады. Мы познакомились с парнем, который выбрал второй вариант. Почитайте его историю.
Очень интересная беседа с главным детским гинекологом страны Оксаной Иванишкиной-Кудиной. Обязательно почитайте! Вместе с ней мы решили прояснить некоторые моменты насчет осмотров и половой жизни девушек с 14 до 18 лет. О тонкостях законодательства, дремучести общества и о том, почему подростковый секс имеет «право на жизнь», — в нашем разговоре.
20 июля исполнилось три года со дня убийства Павла Шеремета. Столько времени прошло, но ни заказчиков, ни исполнителей убийства журналиста до сих пор не нашли. В очередную годовщину гибели Павла Шеремета на Северном кладбище в Минске прошла траурная церемония.
Все знают, что пластик вреден для окружающей среды, но далеко не все могут отказаться от использования его в быту. Ведь удобнее купить пакет для продуктов в магазине или кофе в пластиковом стаканчике, чем носить с собой текстильную сумку или свою кружку. Но если не подумаем об экологии сегодня, то в каком мире будем жить завтра? Вот вам советы от девушки, которая живет по принципу zero waste. Выглядит все не так уж и сложно, как кажется.
Небезразличные люди живут в нашей стране. Брестчанин Вадим Прокопчук раньше в деревню Угляны заезжал по дороге на рыбалку, но так ему там понравилось, что прикупил домик, а потом еще несколько. Местные первое время отнеслись к нему настороженно, думали, надоест ему и уедет. Вадим не уехал. Наоборот, притащил за собой фотографов, экологов, орнитологов и туристов. Смотрите, мол, лепота какая. Помог Вадим и привести в порядок местную достопримечательность — кресты на перекрестке (там своя, очень интересная история), а еще подумывает, как решить вопрос с транспортным сообщением.
На той неделе в Логойском районе искали 15-летнюю девочку. Ее нашли. Оказалось, девочка отправилась к подруге в соседний населенный пункт, а когда возвращалась домой, то заблудилась. Девочка целую ночь ехала через лес. Сейчас она в порядке. Участковый рассказал, как нашел пропавшую.
Никиту Болотина из Гроднопризвали в армию, хотя у него язва двенадцатиперстной кишки. С таким заболеванием он по закону в мирное время «не годен». Парень отслужил полгода, попал в госпиталь, там очень удивились, что его с таким заболеванием призвали, и в итоге его комиссовали. Теперь Никита намерен добиться компенсации.