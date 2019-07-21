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Как бороться с послеотпускным синдромом

22.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как бороться с послеотпускным синдромом

Исследователи опросили более 4 000 человек и выяснили, что четверть из них после отпуска боролась с желанием уволиться. Пятая часть опрошенных призналась, что за отпуск не успела восстановить свои силы, а 15% респондентов вернулись на работу с ощущением, что отпуска не было вовсе. При этом почти половина (47%) заявили, что отпуск был выше их ожиданий. То есть отдыхалось-то хорошо, трудно было обратно впрягаться в трудовую «лямку». Итак, каковы же причины послеотпускного синдрома и борьбы с ним

Пять причин непродуктивного отдыха

Редкий короткий отпуск в перерывах между работой. Современный человек много перерабатывает и мало отдыхает. Стандартных двух недель отпуска часто оказывается недостаточно — как минимум неделя требуется для того, чтобы человек перестал думать и переживать о работе. Поэтому организм не успевает перестраиваться или перестраивается ценой сильного стресса. Это и вызывает внутренний бунт.

Отдых экспромтом. Отдых нужно планировать так же осознанно, как деловую задачу, и это должен быть именно отдых, а не уборка или ремонт в квартире. Жёсткое планирование нерабочего времени поможет восстанавливаться быстрее и качественнее.

Дела, до свидания! Разберусь с «хвостами» после отпуска. Незавершенные дела, как нависший дамоклов меч, не только не дадут вам спокойно отдохнуть, но и аукнутся в первый же рабочий день. Поэтому за месяц до отпуска составьте план по ликвидации всех «долгов» и строго ему следуйте, а также по максимуму подготовьте коллег, которые будут вас замещать.

Не спать! Каждая минута отпуска дорога! Часто отдыхающие при свете дня носятся по достопримечательностям, а после заката до последнего «жгут» на дискотеках. Сон приносится в жертву как скучная и неуместная вещь на стремительном празднике жизни. Между тем спать на отдыхе необходимо, причём имеет значение не столько количество, сколько качество и регулярность сна.

Без меня на работе всё рухнет. Есть две главные так называемые психосоматические причины развития болезней в отпуске. Первый вариант характерен для гиперответственных работников: они переживают о том, что без них всё рухнет, мучаются от чувства вины за своё бездействие.

Во втором случае причиной заболевания может стать постоянный стресс на работе: сначала в борьбе за результат организм фактически запрещает себе болеть, но как только пропадает необходимость «быть молодцом», иммунитет даёт сбой.

Из-за депрессии работа становится способом убежать от внутреннего дискомфорта, который накрывает в свободное время. По этой же причине некоторые не уходят в отпуск, не любят долгие праздники. Даже если такой человек берёт отпуск, он уматывается в этот период до предела, лишь бы не расслабляться и не слышать себя.

Вопросы, от которых он бежит: почему так живёт, к чему идёт, чего на самом деле хочет? Чем больше он от них бежит, тем сильнее вероятность физического заболевания. Болезнь может возникать в качестве протеста против работы. Это излюбленный детский приём, позволяющий «протестовать официально». Со взрослыми происходит то же самое, причём они этого могут даже не осознавать.

Пять правил борьбы с послеотпускным синдромом

Разберитесь с причинами своей депрессии. Прежде чем увольняться или делать резкие перемены, постарайтесь понять природу возмущений в вашей душе. Часто отпуск оголяет какую-то внутреннюю проблему, которую надо обязательно решать или всё повторится снова. Начните планировать следующий отпуск: определитесь с местом и форматом отдыха, прикиньте даты. Это поднимет вам настроение и позволит сразу же провести «работу над ошибками».

Высыпайтесь! Спите регулярно не менее семь, но не более девять часов. Сон в родной постели расслабит мышцы, поможет организму восстановить силы и иммунитет.

Подберите себе правильный матрас и подушку. Это помогает спать спокойно всю ночь и не просыпаться, что особенно важно для восстановления хорошего психического и физического состояния.

Уделяйте время общению. Концентрация на какой-то одной сфере жизни (например, работе) приводит к тому, что душа начинает «отыгрывать» беспокойством и неудовлетворенностью.

Работы и семьи недостаточно — нужны дружеские отношения, общение с единомышленниками. Это дополнительные духовные якоря, которые помогают сохранять и укреплять душевное равновесие человека.

Возьмите паузу. Запланируйте переходный период между «балом» и «кораблём»: резкое переключение только усугубит хандру и усталость. Оставьте 3–4 дня на акклиматизацию, в это время не торопясь разберите вещи или займитесь уборкой. С психологической точки зрения выполнение монотонных бытовых дел поможет привести организм в тонус и обеспечит постепенную адаптацию.

Давайте нагрузку постепенно. Спланируйте отпуск так, чтобы выход на работу пришёлся на четверг или пятницу. За два рабочих дня вы не успеете устать и при этом войдёте в курс дел. Заранее заготовьте себе несложную задачу на первый рабочий день, чтобы плавно включиться в работу, постепенно наращивая темп.

И ещё. Заставьте календарь работать на вас: планируйте отпуск либо перед длительными праздниками, либо после них.

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Исследователи опросили более 4 000 человек и выяснили, что четверть из них после отпуска боролась с желанием уволиться. Пятая часть опрошенных...
 
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