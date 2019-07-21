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В Беларуси на уборке урожая определились 5 молодых водителей-тысячников

22.07.2019 11:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на уборке урожая определились 5 молодых водителей-тысячников, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Юлия Зинкевич.

"На 19 июля в уборочной кампании задействованы 259 молодых водителей, больше всего - 93 в Брестской области. Из них уже определились 5 тысячников: два в Минской области, три - в Могилевской. Это водители, которые перевезли 1 тыс. тонн и более намолоченного зерна. На полях в каждом регионе будут организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Территориальные организации БРСМ направят родителям ребят благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей",- рассказала Юлия Зинкевич.

По всей стране молодые водители уже перевезли 61,5 тыс. т. Больше всего в Брестской области - 45,6 тыс. т. Кроме того, на уборке трудятся 237 молодежных экипажей.

Юлия Зинкевич напомнила, что союз молодежи проводит республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании.

Важная составляющей республиканского проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина.

Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на уборке урожая определились 5 молодых водителей-тысячников, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский...
 
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