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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля

22.07.2019 12:06 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-восточной части, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - плюс 18-24 градуса.-0-

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Теги: Минск
 
 
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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, порывистый ветер и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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