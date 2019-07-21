На неделе в Гродно будет тепло и солнечно, только в понедельник и пятницу - дожди

Источник материала: Tut.by

Днем 22 июля местами по Беларуси ожидаются грозы и дожди, в том числе в Гродно. Затем установится солнечная и теплая погода, указано на сайте Pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник, 22 июля, днем в Гродно будет тепло, +21°C…23°C, но с переменной облачностью и небольшим дождем. Возможны грозы.

Ночью во вторник без осадков, температура опустится до +12…14°C. Днем 23 июля облачно, но без осадков, +21…23°C.

В среду, 24 июля, температура минимальная ночью +15…17°C. Днем ясно и без осадков, +23…25°C. Такая же погода сохранится и в четверг: ночью +15…17°C, а днем +24…26°C.

Ночью в пятницу столбик термометра установится на отметке между +16…18°C, а днем между +25…27°C — но с переменной облачностью, возможен дождь с грозой.

В выходные тоже ожидается ясная без осадков погода.