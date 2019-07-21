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Милиционер выгуливал собаку под Житковичами и нашел сумку с тысячей патронов

22.07.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июля милиционер в Житковичах во время выгула собаки на окраине города нашел сумку с более чем тысячей патронов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.


В минувшее воскресенье сотрудник местного отдела Департамента охраны выгуливал собаку в лесу на окраине города. Через 700 метров немецкая овчарка по кличке Блейд подбежала к упавшему дереву и стала там копошиться.

Оказалось, собака нашла подсумок от противогаза, внутри которого были спрятаны патроны. На место прибыла следственно-оперативная группа. Всего насчитали 1270 патронов калибра 5,6 мм времен СССР.



Патроны направлены на экспертизу, проводится проверка.

 
 
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