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Милиционер выгуливал собаку под Житковичами и нашел сумку с тысячей патронов
22.07.2019 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июля милиционер в Житковичах во время выгула собаки на окраине города нашел сумку с более чем тысячей патронов. Об этом
В минувшее воскресенье сотрудник местного отдела Департамента охраны выгуливал собаку в лесу на окраине города. Через 700 метров немецкая овчарка по кличке Блейд подбежала к упавшему дереву и стала там копошиться.
Оказалось, собака нашла подсумок от противогаза, внутри которого были спрятаны патроны. На место прибыла следственно-оперативная группа. Всего насчитали 1270 патронов калибра 5,6 мм времен СССР.
Патроны направлены на экспертизу, проводится проверка.
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Это патроны калибра 5,6 мм времен СССР.
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