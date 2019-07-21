Минчанка брала в долг крупные суммы на бизнес, но тратила их на отдых. Ее задержали

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали женщину, которая взяла в долг у знакомых более 250 тысяч долларов на развитие бизнеса, но потратила их на отдых и покупку авто. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Женщина четыре года брала в долг у своих друзей, однокурсников, бывших коллег, родственников, а также у коммерческих предприятий, которые предоставляют займы, крупные суммы денег под предлогом развития бизнеса. Бизнес по продаже текстиля и одежды у нее действительно был, требовал вложений и не приносил должной прибыли.

Минчанке давали в долг от тысячи до 60 тысяч долларов, оформляя расписки и договоры займа. Она обязалась вернуть деньги в полном объеме в оговоренные сроки, а также выплачивать 4−5% от суммы займа. Встречались случаи, когда женщине давали в долг и по устной договоренности.

Займы чаще всего шли не на развитие собственного дела, а на покупку новых автомобилей, отдых за границей. Минчанка частично возвращала долги, но для этого брала деньги у нового кредитора. В ловушке оказались и поставщики, которым женщина обещала выплатить деньги за товары по факту доставку, но по итогу просто не выходила на связь. Не хотела женщина поддерживать отношения и со знакомыми, которые давали ей деньги в долг.

С мая 2017 года от недовольных кредиторов начали поступать заявления в милицию. А в начале 2018 года бизнес злоумышленницы и вовсе перестал существовать, но для его развития она продолжала брать деньги в долг.

В настоящий момент установлено более 20 потерпевших от мошеннических действий фигурантки, а оперативники продолжают устанавливать ее причастность к ряду аналогичных преступлений в столице.

Все материалы проверки переданы в Первомайский (г.Минска) РОСК Беларуси для дачи правовой оценки действиям фигуранта.