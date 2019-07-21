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В пригороде Гомеля снова задержали человека с большой партией марихуаны

22.07.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 июля в Гомеле милиция задержала парня, у которого нашли 630 грамм марихуаны. Об этом сообщает УВД Гомельского облисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Гомельского облисполкома

26-летнего безработного жителя Гомеля задержали еще 18 июля возле деревни Севруки, что рядом с областным центром. У оперативников уже была информация, что парень вовлечен в оборот наркотиков.

Подозрения подтвердились. Внутри рюкзака у задержанного нашли полимерный пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — марихуана весом 630 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса, за что грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

За пару дней до того, напомним, в гараже у 23-летнего гомельчанина собака-ищейка нашла килограмм марихуаны. Кроме него задержали двоих покупателей товара.

 
Теги: Гомель
 
 
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