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В пригороде Гомеля снова задержали человека с большой партией марихуаны
22.07.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 июля в Гомеле милиция задержала парня, у которого нашли 630 грамм марихуаны. Об этом
26-летнего безработного жителя Гомеля задержали еще 18 июля возле деревни Севруки, что рядом с областным центром. У оперативников уже была информация, что парень вовлечен в оборот наркотиков.
Подозрения подтвердились. Внутри рюкзака у задержанного нашли полимерный пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что изъятое — марихуана весом 630 грамм.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса, за что грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
За пару дней до того, напомним, в гараже у 23-летнего гомельчанина собака-ищейка
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Вес наркотика составил 630 грамм.
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