Установленные в лесах фотоловушки – эффективное средство против нарушителей

Источник материала: Полесская правда

В этом году выдался аномально жаркий июнь. В связи с этим во многих районах страны был введен запрет на посещение лесов из-за их высокой горимости. Такой запрет действовал и на территориях Пинского и Ивановского районов, на землях которых располагается гослесфонд Пинского лесхоза.



В связи с этим была активизирована работа по выявлению нарушителей природоохранного законодательства с помощью средств фотовидеофиксации, так называемых фотоловушек.

– Согласно решениям Пинского и Ивановского райисполкомов о запрете на посещение лесов, въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, а также съезд с дорог общего пользования был запрещен. Однако некоторые граждане пренебрегли данными решениями, – отметил Максим Михаевич, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Пинский лесхоз». – Фотовидеофиксация помогла выявить нарушителей природоохранного законодательства. К административной ответственности были привлечены 12 человек. Кроме того, устанавливаются владельцы 32 автомобилей, посещавших гослесфонд во время запрета. Впоследствии они также будут привлечены к административной ответственности. Всего в июне было составлено 30 административных протоколов.

Нина Александрова.