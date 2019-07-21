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Установленные в лесах фотоловушки – эффективное средство против нарушителей

22.07.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В этом году выдался аномально жаркий июнь. В связи с этим во многих районах страны был введен запрет на посещение лесов из-за их высокой горимости. Такой запрет действовал и на территориях Пинского и Ивановского районов, на землях которых располагается гослесфонд Пинского лесхоза.

Установленные в лесах фотоловушки – эффективное средство против нарушителей
В связи с этим была активизирована работа по выявлению нарушителей природоохранного законодательства с помощью средств фотовидеофиксации, так называемых фотоловушек.

– Согласно решениям Пинского и Ивановского райисполкомов о запрете на посещение лесов, въезд транспортных средств на территорию лесного фонда, а также съезд с дорог общего пользования был запрещен. Однако некоторые граждане пренебрегли данными решениями, – отметил Максим Михаевич, инженер по охране и защите леса ГЛХУ «Пинский лесхоз». – Фотовидеофиксация помогла выявить нарушителей природоохранного законодательства. К административной ответственности были привлечены 12 человек. Кроме того, устанавливаются владельцы 32 автомобилей, посещавших гослесфонд во время запрета. Впоследствии они также будут привлечены к административной ответственности. Всего в июне было составлено 30 административных протоколов.

Нина Александрова.

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