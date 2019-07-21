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За бизнес на мясе в Большой Берестовице задержан главный ветврач одного из предприятий
22.07.2019 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении главного ветврача одного из сельскохозяйственных предприятий в Большой Берестовице (Гродненская область) расследуется уголовное дело о хищениях. Об этом
Ветврача обвиняют в хищении мяса крупного рогатого скота. Мужчину задержали в момент отгрузки индивидуальному предпринимателю очередной партии. Следствие подозревает, что на махинациях с покупкой-продажей сырья мужчина чуть больше чем за год заработал 46 тысяч рублей.
По данным СК, с января 2018-го по май 2019-го главный ветврач оформлял заведомо подложные документы якобы на отпуск своим работникам мяса по цене 50 копеек за килограмм. На самом деле он продавал это мясо предпринимателю за наличные из расчета 1,5 рубля за килограмм, а всего было совершено свыше 100 таких сделок. Впоследствии мясо шло на продажу за границу.
Сотруднику предъявлено обвинение по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Обвиняемый под стражей, наложен арест на имущество (в том числе три объекта недвижимости) общей стоимостью 360 тысяч рублей.
Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования, отметил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
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По версии следствия, он скупал на заводе мясо, а потом втридорога перепродавал коммерсантам.
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