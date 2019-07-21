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Что белорусу роднее: доллар или Шенген? Голосуйте!

22.07.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родные игры

Мы традиционно считаем родными символы, с которыми выросли: родителей, родину, мову. А удалось стать близкими для белорусов новым понятиям, известным людям, вещам, которыми мы пользуемся каждый день? Стала ли для нас символом Национальная библиотека? Считаем ли мы национальным достоянием компании, по которым белорусов знают во всем мире? Что для нас роднее: нарочанский хлеб, картошка или, может, «Песняры». Мы предлагаем поучаствовать в «Родных играх» — выбирать более родное понятие в «неожиданной» паре. Всего пар 15. В прошедшую пятницу Светлана Алексиевич немного уступила трактору «Беларус». Сегодня в игре два понятия, выбрать одно из которых практически невозможно. Что белорусу роднее: доллар или Шенген? Голосуйте!


Шенген

• Белорусы — лидеры по количеству получения шенгенских виз на человека в мире

• Шенген дает белорусам ощущение невыносимой легкости бытия

• Цель поездки? «Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць»

• Белорусы шутят, что Шенген им дают охотно, так как они всегда возвращаются («нам только спросить»)


Доллар

• Неофициальная и наиболее стабильная валюта белорусов

• Даже чиновники измеряют зарплаты белорусов в долларах: «по пятьсот»

• Название «доллар» происходит от слова «талер», который обозначал металлические деньги во многих странах Европы, в том числе и у нас

• В Беларуси говорят, что есть три стадии бедности: «денег нет», «денег совсем нет» и «время менять доллары»

Опрос

Шенген VS Доллар

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня в игре два понятия, выбрать одно из которых практически невозможно. Что белорусу роднее: доллар или Шенген? Голосуйте!
 
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