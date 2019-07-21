Что белорусу роднее: доллар или Шенген? Голосуйте!

• Неофициальная и наиболее стабильная валюта белорусов

• Даже чиновники измеряют зарплаты белорусов в долларах: «по пятьсот»

• Название «доллар» происходит от слова «талер», который обозначал металлические деньги во многих странах Европы, в том числе и у нас

• В Беларуси говорят, что есть три стадии бедности: «денег нет», «денег совсем нет» и «время менять доллары»