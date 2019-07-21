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Минобр утвердил перечень экзаменов, которые будут сдавать школьники в следующем году
22.07.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девятиклассники, как и раньше, будут сдавать три экзамена, одиннадцатиклассники — четыре.
Перечень выпускных экзаменов утвержден постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. № 105, сообщает
Для учеников классов, в которых обучение осуществляется на польском или литовском языках, обязательным экзаменом также утвержден «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык».
Ученики колледжей искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) сдают выпускной экзамен по одному из специальных предметов в области искусства.
После 11-го класса обязательными экзаменами являются:
Для учащихся классов национальных меньшинств — еще и «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме. Ученики колледжей искусств также сдают творческий экзамен.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.
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Девятиклассники, как и раньше, будут сдавать три экзамена, одиннадцатиклассники - четыре.
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