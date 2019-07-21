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Минобр утвердил перечень экзаменов, которые будут сдавать школьники в следующем году

22.07.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девятиклассники, как и раньше, будут сдавать три экзамена, одиннадцатиклассники — четыре.

Перечень выпускных экзаменов утвержден постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. № 105, сообщает Национальный правовой портал. По документу после 9-го класса ученики будут сдавать:

  • «Белорусский язык» в письменной форме;
  • «Русский язык» в письменной форме;
  • «Математику» в письменной форме.

Для учеников классов, в которых обучение осуществляется на польском или литовском языках, обязательным экзаменом также утвержден «Польский язык» в письменной форме или «Литовский язык».

Ученики колледжей искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) сдают выпускной экзамен по одному из специальных предметов в области искусства.

После 11-го класса обязательными экзаменами являются:

  • «Математика» письменно;
  • «Белорусский язык» или «Русский язык» по выбору письменно;
  • «Иностранный язык» устно;
  • «История Беларуси» устно.

Для учащихся классов национальных меньшинств — еще и «Польский язык» или «Литовский язык» в письменной форме. Ученики колледжей искусств также сдают творческий экзамен.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

 
 
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Девятиклассники, как и раньше, будут сдавать три экзамена, одиннадцатиклассники - четыре.
 
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