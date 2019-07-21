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Сотрудники Кировского РОВД проводят работу по профилактике правонарушений в АПК

22.07.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Сотрудники Кировского РОВД проводят работу по профилактике правонарушений в АПК

Сотрудниками ОВД Кировского райисполкома совместно с иными субъектами профилактики в рамках распоряжения МВД от 25.06.2019 №49 «О проведении мероприятий в период уборочной и заготовительной кампании 2019 года» был осуществлен ряд организационно-практических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в сфере АПК. Об этом рассказал вриод начальника Кировского РОВД Виктор Кузьменко.

Созданной при РОВД под его руководством рабочей группой, в состав которой включены сотрудник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, охраны правопорядка и профилактики, Государственной автомобильной инспекции проведен мониторинг сельскохозяйственных предприятий Кировского района. Изучены условия хранения товарно-материальных ценностей (наличие сторожевой охраны, необходимого освещения, исправности запирающих устройств, целостности ограждения и т.п.), обеспечение безопасности дорожного движения, содержание транспортных средств в технически исправном состоянии, качества выполнения должностных обязанностей работниками сельскохозяйственных организаций, контроль за их физическим состоянием с привлечением представителей местных исполнительных и распорядительных органов.

В ходе мониторинга сотрудниками РОВД в сельскохозяйственных организациях проведены мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих совершению хищений, разукомплектованию техники с последующим внесением представлений (предложений, рекомендаций) для их устранения. С работниками АПК проведены инструктивные беседы о правовых последствиях ненадлежащего осуществления ими своих обязанностей. В рамках выполнения распоряжения проведены рабочие встречи с руководителями сельскохозяйственных организаций, на которых им внесены предложения по охране мест нахождения товарно-материальных ценностей (техники, запчастей, горюче-смазочных материалов) подразделениями Департамента охраны МВД, оборудования средствами и системами охраны, видеонаблюдения.

За период проведения мероприятий обследованы все сельскохозяйственные предприятия района, из которых 99 объектов хранения товарно-материальных ценностей на предмет технической укрепленности и обеспечения сохранности собственности. По результатам обследования направлено 9 представлений органов внутренних дел должностным лицам в соответствии с требованиями ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» для устранения выявленных недостатков.

Ежедневно организована работа ночных мобильных групп для мониторинга организации работы сторожевой охраны указанных предприятий. В результате проведенных мероприятий выявлен один факт отсутствия сторожа на рабочем месте (МТК «Барчицы» КСУП «Барчицы-агро»), составлено 3 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП, 2 из которых — в отношении сторожей МТФ д.Изобелино КСУП «Нива-Барсуки» и МТФ д.Левковичи КСУП «Жиличи», 1 в отношении оператора машинного доения МТФ в д.Песцово ОАО «Добоснянское».

В сфере АПК выявлен 1 факт мелкого хищения (жителем д.Городец одного рулона сена с поля вблизи этой деревни ОАО «Кировский РАПТС», ущерб составил 81 рубль). Лицо привлечено к административной ответственности по ст.10.5 КоАП Республики Беларусь (мелкое хищение). За данное правонарушение согласно санкции статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест, а при повторном совершении такого же правонарушения в течение одного года — штрафа от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

В большинстве проверенных сельхозпредприятиях были установлены факты несвоевременного прохождения транспортными средствами государственного технического осмотра, а также   эксплуатации транспортных средств сельскохозяйственных предприятий и организаций с техническими неисправностями, с которыми запрещена их эксплуатация. Имеют место факты передвижения сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования в темное время суток, при этом прицепные агрегаты не обозначены световой сигнализацией. Все эти факторы  негативно влияют  на безопасность дорожного движения и приводят к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Для исключения ДТП с участием сельхозтехники Госавтоинспекцией организовано проведение комплекса дополнительных мер, во время которых  сотрудниками ГАИ будет  усилен надзор за соблюдением водителями (механизаторами) сельскохозяйственных предприятий и организаций Правил дорожного движения в период уборочной кампании.

 
 
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Сотрудниками ОВД Кировского райисполкома совместно с иными субъектами профилактики в рамках распоряжения МВД от 25.06.2019 №49 «О проведении мероприятий в...
 
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