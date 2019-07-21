Если к вам пришли. Почему детям дают «огромные сроки» и как долго их могут держать в СИЗО

Источник материала: Tut.by

В прошлых выпусках проекта «Если к вам пришли» мы рассказали, как вести себя на обыске и допросе , где искать адвоката , что делать родственникам и как выглядят в Беларуси изоляторы, куда помещают подозреваемых и обвиняемых. Сегодня мы поговорим о детях: могут ли их задержать, когда об этом сообщают родителям и какое наказание грозит несовершеннолетним. Разобраться нам помогла адвокат Татьяна Лишанкова.

Может ли милиция задержать ребенка? Может, причины задержания те же, что и в случае со взрослыми. Единственное отличие: о задержании ребенка милиция должна сразу же сообщить его родителям, без которых нельзя допрашивать задержанного по уголовному делу. Под стражей ребенка могут удерживать, если его подозревают или обвиняют в совершении преступления, за которое грозит наказание от шести лет лишения свободы и выше.





Могут ли подростка допрашивать без адвоката? Если это административное дело (совершено правонарушение), ребенок может заявить ходатайство, чтобы пригласили адвоката . И орган, ведущий административный процесс, должен допустить защитника. При опросе ребенка до 14 лет, обязательно участие педагога. Если подростку 14−16 лет, то педагог допускается на опрос на усмотрение правоохранителя, который его проводит. В случае необходимости при опросе могут присутствовать психолог, родители, иные законные представители несовершеннолетнего. Если это уголовное дело (совершено преступление), участие адвоката обязательно , даже если несовершеннолетний не заявляет такое ходатайство. Как только подростка задержали, об этом сообщают его родителям, потом звонят в юридическую консультацию, и на допрос приезжает защитник, который свободен в это время (т.н. дежурный адвокат). Ребенок и его родители вправе отказаться от назначенного адвоката и заключить договор с другим. Как и в случае со взрослыми, если адвокат по назначению, то за его помощь нужно будет заплатить, если фигуранта признают виновным, то есть когда приговор вступит в силу. «Бесплатного» адвоката не бывает ни у детей, ни у взрослых. На допросе несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обязательно должен присутствовать педагог или психолог. В итоге в кабинете следователя с ребенком находится целая «команда»: один из родителей (законных представителей), педагог или психолог, защитник. Они могут вести себя, как статисты: просто сидеть, ничего не спрашивать и потом подписать протокол. А могут занять активную позицию: задавать ребенку вопросы, внимательно читать протокол, прежде чем его подписать, и своей рукой вносить правки, если текст не соответствует тому, что на самом деле говорил подозреваемый или обвиняемый, это ему очень поможет. И помните: если вы просто отказываетесь подписать протокол, это и будет записано в документе. Отказ от подписи не показывает ваше несогласие с написанным. Гораздо эффективнее внести в протокол правки, чтобы именно в таком виде документ дошел до суда.

Сколько часов могут допрашивать ребенка и может ли он отказаться говорить? Допрос должен длиться не больше четырех часов в день с обязательным перерывом через два часа. По общему правилу, допрос ночью запрещен, но иногда правоохранители на это идут, обосновывая это «экстренной необходимостью». Ребенок, как и взрослый, будучи подозреваемым или обвиняемым, может отказаться отвечать на определенные вопросы или вообще отказаться от дачи показаний.

С какого возраста наступает ответственность за правонарушение и как за это могут наказать? Административная ответственность наступает с 16 лет, но есть исключения, когда наказать могут с 14 лет — например, за умышленное причинение телесного повреждения, за мелкое хищение, за жестокое обращение с животными и др., полный список — по ссылке . Наказание определяет комиссия по делам несовершеннолетних, куда входят чиновники из райисполкома, сотрудники милиции, больниц, школ, представители общественных организаций. Самое строгое наказание — административный арест — детям не назначают. Дают предупреждение, штраф, исправительные работы (последние два наказания только для подростков старше 16 лет). Ребенка, совершившего правонарушение, могут поставить на учет — он будет на контроле у милиции, о поступлении в силовые вузы можно забыть.





А уголовная ответственность? Уголовная ответственность наступает с 16 лет — на момент совершения преступления. То есть если человека задержали в 20 лет, но преступление он совершил в 17, его будут судить как несовершеннолетнего. Есть исключения, когда к уголовной ответственности привлекают с 14 лет — за убийство, изнасилование, кражу и др., полный список — по ссылке . Если общественно опасное деяние совершает ребенок младше 14 лет, его могут отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение. К уголовной ответственности может приговорить только суд. Если обвиняемому на момент совершения преступления было до 16 лет, то процесс будет проходить в закрытом режиме, публично огласят только приговор. Дела, в которых затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних, должны рассматривать наиболее опытные судьи, у которых есть знания в области возрастной психологии, психиатрии, педагогики. Что касается наказания, то несовершеннолетнему могут назначить штраф, общественные или исправительные работы (с 16 лет), лишение права заниматься определенной деятельностью, арест, ограничение свободы (до 18 лет наказание отбывают дома), лишение свободы (от полугода до 15 лет или до 17 лет, если совершено несколько преступлений — по совокупности приговоров). Также суд может вместо «обычного наказания» назначить принудительные меры воспитательного характера. Меры могут быть разными: от обязанности публично извиниться перед потерпевшим до помещения в специальное учреждение. В Беларуси подростка не могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни. Наказание несовершеннолетние отбывают в воспитательных колониях. В СИЗО детей должны содержать отдельно от взрослых, то есть с такими же подростками. Родные могут передавать им книги, но в изоляторе можно рассчитывать только на самообучение, педагогов в СИЗО не пускают, возможность учиться есть или на свободе, или в воспитательной колонии — зависит от того, какой приговор вынесет суд.

Если ребенок не понимает, что совершает преступление, его все равно накажут? Считается, что в возрасте, с которого наступает уголовная и административная ответственность, подросток в состоянии понять, что он совершает и какие наступят последствия. Но иногда возраст в паспорте не соответствует реальному развитию, причем это не обязательно связано с психическим расстройством. По делам, где подозревают подростков, назначается психолого-психиатрическая экспертиза, где специалисты определяют, понимал ребенок, что он совершает или нет, осознавал он последствия или нет. Если не понимал и не осознавал, к уголовной ответственности он привлечен не будет. А если эксперты придут к выводу, что подросток в момент совершения преступления был невменяемым, судом будет назначено принудительное психиатрическое лечение — как и в случае с взрослыми. Меры, принятые для лечения, будут отменены, когда врачи скажут, что человек больше не угрожает общественности, и суд согласится с их доводами.

Почему детям дают «огромные сроки» за наркотики? В 2014 году был принят «антинаркотический декрет» , и подростков стали привлекать к ответственности с 14 лет, поскольку преступлений среди школьников становилось все больше. Максимальное наказание, которое грозит несовершеннолетним за распространение наркотиков, — 12 лет лишения свободы.





Дети вообще часто совершают преступления в Беларуси? За последние восемь лет преступность среди несовершеннолетних снизилась вдвое : в 2010-м было осуждено 2046 человек, в 2018-м — 993. Чаще всего судят за кражи, хулиганство, грабежи, угон, распространение наркотиков. Основной возраст осужденных несовершеннолетних — 16−17 лет. Каждое четвертое преступление подростки совершают в состоянии алкогольного опьянения. Большинство несовершеннолетних, которые совершают преступления, воспитывались в неполных семьях и ранее привлекались к административной ответственности. Лишение свободы обычно назначают, если это действительно серьезное преступление и молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей, но не исправился (в 2018-м за решетку отправили чуть более 10% осужденных).

Наказывают ли родителей за то, что их дети нарушили закон? Если родители или другие взрослые люди вовлекли ребенка в совершение преступления или антиобщественное поведения, их тоже будут судить (ст. 172, 173 УК). Если же подросток сам совершил преступление, по недосмотру родителей, ответственность несет только несовершеннолетний. Бывает, что родители не следят за ребенком, не воспитывают его, и в результате ребенок совершает противоправное деяние. Если при этом ребенок не достиг возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, то родителей могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Также родителей в некоторых случаях могут наказать рублем за проступки подростка. Например, если у несовершеннолетнего обвиняемого нет заработка и имущества, то суд может возложить на его родителей выплату процессуальных издержек (стоимость экспертиз, хранение вещественных доказательств и т.д.).