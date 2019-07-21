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В агрофирме им.Суворова провели «Зажинки»

22.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С напутственным словом перед механизаторами выступила руководитель хозяйства А.С. Бадун. Ведущая – художественный руководитель Лошницкого ЦКиД Э.А. Князева — поздравила хлеборобов с началом уборочной и пожелала ясной погоды и достойных результатов.
Хорошим подарком для комбайнеров стало выступление ансамбля народной песни «Медуница» Лошницкого ЦКиД (рук. Т.Л. Мартинчик). Участники ансамбля исполнили несколько песен о любви к родной земле, хлебу и людях, которые своим трудом составляют славу белорусского земледелия. Также перед тружениками села выступили их земляки – участники художественной самодеятельности Заболотского СДК.
На успешное проведение жатвы и получение хорошего урожая тружеников села благословил местный священник. Жатва началась!

 
 
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Как сообщается на канале "Привет, Борисов!", на полях Беларуси началась уборочная страда. 20 июля начали уборку урожая и в ОАО «Агрофирма им. Суворова». По доброй...
 
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