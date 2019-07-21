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День пожарной службы отметили в Минске

22.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Тысячи горожан и гостей столицы побывали на празднике от спасателей. Перед началом праздника заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев  и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, а также почетные гости, ветераны и зарубежные коллеги возложили цветы к Монументу Победы. 

Традиционно началом мероприятий стало прохождение парадных расчетов и аварийно-спасательной техники. Первыми выступили знаменная группа и взвод почетного караула, которые представлял Университет гражданской защиты.  Дальше, уже по традиции, можно было увидеть спасателей в форме боевой одежды 70-80 годов, а также различные виды одежды пожарных. Завершали расчеты спасатели, одетые в современную экипировку МЧС. Вслед за ними по центральному проспекту города прошли представители Добровольного пожарного общества, ветераны службы спасения, спортсмены и юные спасатели из разных уголков республики.

Колонну техники открыл бравый всадник в старинной каске и с медной трубой. Далее последовал конно-бочечный ход, затем насосно-линейный ход. На них зимой  и летом  выезжали на пожары бесстрашные огнеборцы. Все разновидности мотоциклов с колясками, которые использовал инженерно-инспекторский состав пожарной охраны, смогли увидеть многочисленные зрители. Среди них - Урал ИМЗ-8, Днепр–11, К-750 М. Не обошлось и без легковых ВАЗов, ГАЗов, «Москвичей», используемых в качестве штабных и оперативных автомобилей еще в 60-80 годы.

Вслед   за ними  выдвинулись автоцистерны, начиная от старичков-ЗИСов, заканчивая тяжелыми автоцистернами АЦ-11, и АЦ-12 на шасси МАЗ. Тушить небольшие пожары с помощью которых можно прямо «с колес», благодаря запасу воды. Среди техники спасателей можно было увидеть автолестницы пожарные. Так, одну из них середины прошлого века представило Могилевское областное управление МЧС – это АЛМ-30. Ее современная модель 30-метровая АЛ на шасси МАЗ приехала на парад из столичного региона. 

Коленчатые подъемники, грузовые краны, автомобили дымоудаления, мобильный водолазный комплекс, автомобиль радиационной защиты, колесный тягач с перекачивающей станцией – это далеко не весь перечень техники, которая есть на вооружении у современных спасателей и которую смогли увидеть во время парада зрители. 

Но, безусловно, все самые значительные события праздника для гостей и минчан прошли в самом Парке Горького. Для начала плац-парад продемонстрировал взвод почетного караула УГЗ. Сразу за ним был дан старт демонстрации сил и средств МЧС, в  том числе авиаторов спасателей. Можно было увидеть весь парк плавательных средств МЧС - моторные лодки, катера, гидроциклы. Спасатели совместно с авиаторами продемонстрировали свои навыки и провели показательные выступления. 

На центральной концертной площадке в парке развернулся праздничный концерт. Спасателей поздравил и вручил правительственные награды заместитель Премьер-министра Владимир Кухарев. Вместе с белорусскими спасателями в праздничных мероприятиях принимали участие коллеги из Италии, Латвии, Польши, России и Узбекистана. 

Здесь же министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко наградил за активное участие в мероприятиях по пропаганде безопасности жизнедеятельности работников образования, которые активно участвуют в формировании культуры безопасности у подрастающего поколения. Они получили  нагрудный знак «За пропаганду безопасности жизнедеятельности».  Для всех собравшихся свои песни исполнила заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, группа «Красотки» и другие представители белорусской эстрады. 

Территория парка стала на время площадкой, где независимо от возраста и пола можно было примерить боевую одежду, посидеть в машине спасателей, сфотографироваться с чудными лабрадорами кинологической службы МЧС, побывать в настоящей дымокамере и почувствовать, что ощущает человек в перевернутой машине. Все оборудование  и экипировку спасателей можно было трогать, изучать и примерять на себя. Это вызывало восторг не только у детей, но и взрослых.  Еще на одном тренажере спасатели обучали делать искусственное дыхание и проводить реанимационные мероприятия. В обиходе работники МЧС манекен ласково зовут «Гоша» и в эту субботу его оживляли сотню раз. 

Но  и это не все. Во время праздника спасатели организовали конкурсы, в которых не только приходилось вспоминать правила безопасного поведения, но и можно было выиграть приз. К огорчению продавцов развлечений, уйти с подарком и восхитительными эмоциями в этот день из парка можно было, не затратив ни копейки. Спонсорскую помощь МЧС в призах оказали «Кока-кола», «Бургер Кинг», аквапарк «Лебяжий», СОАО «Коммунарка», ДРЦ «Титан», пиццерия «Папа Джонс», Кинотеатр «Silverscreen», «Онега». 

В конкурсах  можно было повторить 5 шагов на спасение, выяснить, кто самый меткий пожарный, узнать, как провести время с пользой, вспомнить «Азбуку безопасности», сыграть в пожарный боулинг, поучаствовать в чемпионате по безопасности, посоревноваться в надевании боевой одежды, закрепить навыки вызова спасателей и других активных конкурсах. За правильный ответ участники получали жетоны, которые можно было обменять на призы. 

Все это время в парке играли духовые оркестры. А свое мастерство демонстрировали спортсмены – воркаутисты и гиревики. Показательные выступления  провели и команды МЧС по пожарно – спасательному спорту. На стадионе перед хоккейным дворцом они выполнили боевое развертывание. 

Можно с уверенностью сказать, что праздник Дня пожарной службы в Минске удался. Всего же по республике – более ста локаций к 25 июля проведут в различных городах работники МЧС.

https://mchs.gov.by/

 
Теги: Минск
 
 
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166 годовщину пожарной службы Беларуси отмечали в столичном парке им. Горького в эту субботу.
 
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