|
На мать, несколько раз ударившую дочку молотком, завели уголовное дело
22.07.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В отношении матери, которая несколько раз ударила дочку молотком, возбудили уголовное дело. Об этом
В воскресенье 21 июля
Действия женщины пресек отец ребенка. Со слов мужчины, он был в соседней комнате, услышал крики и прибежал в комнату, где находились жена и дочка.
Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст. 147 Уголовного кодекса — за причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему. Подозреваемую задержали, поместили в РНПЦ психического здоровья.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, отца допросили, проводятся другие следственные действия. Девочку госпитализировали, ее состояние крайне тяжелое. Расследование уголовного дела продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)