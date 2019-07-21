На мать, несколько раз ударившую дочку молотком, завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В отношении матери, которая несколько раз ударила дочку молотком, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета.



Фото: пресс-служба МВД

В воскресенье 21 июля сообщалось , что в больницу Минска поступила восьмилетняя девочка с сильным кровотечением. По данным следствия, девочку несколько раз ударила молотком 38-летняя мать. Это произошло в квартире жилого дома на улице Налибокской.

Действия женщины пресек отец ребенка. Со слов мужчины, он был в соседней комнате, услышал крики и прибежал в комнату, где находились жена и дочка.

Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.2 ст. 147 Уголовного кодекса — за причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему. Подозреваемую задержали, поместили в РНПЦ психического здоровья.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, отца допросили, проводятся другие следственные действия. Девочку госпитализировали, ее состояние крайне тяжелое. Расследование уголовного дела продолжается.