ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Автомобильный подвижной состав, привлекаемый для перевозки опасных грузов, должен иметь все необходимые допуски, быть оснащен соответствующим оборудованием, а водители пройти специальное обучение в соответствии с требованиями перевозки опасных грузов. Перевозка опасных грузов на автомашинах, не предназначенных для этих целей, категорически запрещена. Все спецмашины для перевозки опасных грузов в обязательном порядке должны быть оснащены специальной маркировкой и дополнительными средствами для защиты людей и устранения возможных нештатных ситуаций.

С целью обеспечения правильных действий водителя в случае аварий или происшествий, отправитель опасного груза обязан предоставить письменные инструкции на каждое опасное вещество. Инструкции на опасные грузы должны составляться грузоотправителем и выдаваться водителю не позднее момента погрузки опасных грузов в транспортное средство, чтобы укомплектовать его необходимым дополнительным оборудованием. Ответственность за содержание этих инструкций несет грузоотправитель опасного груза.

В письменных инструкциях кратко указываются:

1) информация, необходимая для идентификации опасных грузов

2) характер опасности груза, а также меры, которые должен принять водитель в случае аварии, и средства индивидуальной защиты, которые он должен использовать

3) меры общего характера, которые должны быть приняты в случае аварии при перевозке опасного груза, например предупреждение пользователей дорогой и пешеходов и вызов Госавтоинспекции;

4) дополнительные меры, которые должны быть приняты для предотвращения утечки или просыпания опасного груза, если этого можно достичь без риска для здоровья и жизни водителя;

5) специальные меры, которые должны быть приняты в случае перевозки некоторых опасных грузов;

6) необходимое оборудование для принятия дополнительных и специальных мер в случае аварии

Особенности перевозки опасных грузов:

— для перевозки опасных грузов необходимо подготовить аварийные карточки, которые составляются на основании Паспорта вещества, а также маршрутные листы, в которых указаны маршруты перевозки опасных грузов.

— необходимо подготовить сопроводительные документы на перевозку опасных грузов: сертификаты, паспорт вещества, счета-фактуры

— при перевозке опасных грузов необходимо соблюдать скоростной режим, скоростная перевозка груза не допускается

— при погрузке/разгрузке, а также при транспортировке опасных грузов водитель является ответственным лицом — он имеет право не принимать груз к перевозке в случае, если неправильно или с ошибками оформлена сопроводительная документация, не соблюдены правила перевозки опасных грузов.

И.Л. Жаркевич

Старший государственный инспектор Оршанского межрайонного сектора надзора и экспертизы Витебского областного управления Госпромнадзора