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С начала года в МВД поступило около 50 заявлений о пропаже людей в лесах, розыск четырех продолжается

22.07.2019 14:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С начала текущего года в МВД поступило около 50 заявлений о пропаже людей в сельской местности, розыск четырех — продолжается, сообщил 22 июля на пресс-конференции в Минске временно исполняющий обязанности начальника отдела организации розыскной работы 1-го управления главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Сергей Крупенко, передает БелаПАН.

Он напомнил, что в прошлом году за данный период было подано 40 заявлений, шесть человек так и не были найдены.

«Задача нахождения людей в лесных массивах — очень сложная, и нам в этом помогают и другие госорганы — МЧС, Минлесхоз и так далее. В большинстве случаев мы людей находим живыми, но есть случаи и обнаружения погибших. Несмотря на то что ежегодно мы проводим профилактические мероприятия, размещаем информацию о правилах поведения в лесу, что необходимо с собой брать, все равно проблема остается. Большинство пропавших — это пожилые люди. Многие живут одни, и некому сообщить об их пропаже», — заметил Крупенко.

Как сообщил начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, при министерстве создана поисково-спасательная служба, в которой около 100 человек.

«Ежедневно с начала сезона в лесах теряются два-три человека. Если за световой день человека не находят, выезжает более укомплектованная группа, у которой есть квадроциклы, вездеходы, снегоходы (для зимы). За год проведено более 150 поисковых работ, найдено 15 живых и три погибших человека. С начала 2019 года поисково-спасательной службой совершено более 20 выездов, найдены шесть живых и два погибших человека», — сообщил Новик.

 
Теги: Минск
 
 
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