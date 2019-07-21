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Белорусские школьники завоевали серебро на международных олимпиадах по математике и биологии

22.07.2019 14:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские школьники завоевали серебро на международных олимпиадах по математике и биологии
Фото БГУ

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники завоевали серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах по математике и биологии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Международная математическая олимпиада проходила по 22 июля в городе Бат (Великобритания). "Серебряную медаль завоевал лицеист БГУ Владислав Зверик. Серебро также на счету у учащейся столичной гимназии № 41 им. В.Х.Серебряного Александры Новик", - рассказали в пресс-службе. Бронзовыми призерами стали ребята из барановичской гимназии №1 и гимназия №71 Гомеля.

Всего в математической олимпиаде принял участие 621 школьник из 112 стран. Состязание включало два тура, где необходимо было решить по три задачи в каждом. Школьникам предлагалось выполнить задания из области геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Руководителями белорусской команды выступили преподаватели Лицея БГУ.

На международной биологической олимпиаде (International Biology Olympiad - IBO), которая завершилась 21 июля в городе Сегед (Венгрия), белорусские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. Серебро на счету у учащегося минской гимназии №18 Даниэля Трухана. Бронзовыми наградами отмечены лицеист БГУ Антон Кацубо, Екатерина Каминская из столичной гимназии №10 и Владислав Поличенко из Могилевского государственного областного лицея №3. Всего в этом году в олимпиаде приняли участие около 300 школьников из 75 стран. "Юные биологи состязались в двух турах: теоретическом и практическом. Ребята прошли тест и выполнили четыре лабораторные работы из области клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека, этологии, генетики, эволюции, экологии и биосистематики", - отметили в пресс-службе. Руководителями национальной команды были преподаватели биологического факультета БГУ.

Первая международная олимпиада по математике была организована в 1959 году в Румынии. Ее участниками стали учащиеся средних школ из семи государств. С тех пор мероприятие проводилось ежегодно за исключением 1980 года. В 2020-м олимпиаду примет Санкт-Петербург (Россия). Международная биологическая олимпиада (IBO) проводится с 1990 года. Каждая страна-участница представляет четыре учащихся из числа победителей соответствующих национальных соревнований. Золотые медали предоставляются лучшим 10 % участникам, серебро - следующим 20 %, бронза - 30 %. В следующий раз IBO пройдет в Нагасаки (Япония).-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники завоевали серебряные и бронзовые медали на международных олимпиадах по математике и биологии, сообщили БЕЛТА в...
 
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