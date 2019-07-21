В Гродненской области за первое полугодие 2019 года на производстве погибли 7 человек

Источник материала: Полымя

В первом полугодии 2019 года в Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 7 человек и 35 получили тяжелые производственные травмы (в первом полугодии 2018 года – соответственно 6 и 35). При этом при отсутствии вины работодателя погибло 2 человека и 22 получили тяжелые травмы.





Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в результате поражения электротоком – 2 (28,5%) случая, наезда на потерпевшего транспортных средств – 2 (28,5%) и по одному — в результате обвала грунта, повреждения в результате контакта с животными и от воздействия движущихся частей оборудования.

В Кореличском районе за 6 месяцев текущего года не зарегистрировано случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом, за исключением 2 несчастных случаев, не относящихся к тяжелым.

Так, на ОАО «Кореличи-Лен» оператор котельной во время очистки топки котла от золы не остановил работу оборудования. В результате мужчина получил ушиб головы.

В Кореличском РУП ЖКХ при газовой резке труб котла электрогазосварщик получил ожог кисти руки, так как работал без спецрукавиц. По результатам расследования несчастного случая установлена вина мастера участка и самого потерпевшего.

Сергей ЛАМАН,

главный специалист управления по труду, занятости

и социальной защите Кореличского райисполкома