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В Гродненской области за первое полугодие 2019 года на производстве погибли 7 человек

22.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В первом полугодии 2019 года в Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 7 человек и 35 получили тяжелые производственные травмы (в первом полугодии 2018 года – соответственно 6 и 35). При этом при отсутствии вины работодателя погибло 2 человека и 22 получили тяжелые травмы.

В Гродненской области за первое полугодие 2019 года на производстве погибли 7 человек

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в результате поражения электротоком – 2 (28,5%) случая, наезда на потерпевшего транспортных средств – 2 (28,5%) и по одному — в результате обвала грунта, повреждения в результате контакта с животными и от воздействия движущихся частей оборудования.

В Кореличском районе за 6 месяцев текущего года не зарегистрировано случаев производственного травматизма с тяжелым и смертельным исходом, за исключением 2 несчастных случаев, не относящихся к тяжелым.

Так, на ОАО «Кореличи-Лен» оператор котельной во время очистки топки котла от золы не остановил работу оборудования. В результате мужчина получил ушиб головы.

В Кореличском РУП ЖКХ при газовой резке труб котла электрогазосварщик получил ожог кисти руки, так как работал без спецрукавиц. По результатам расследования несчастного случая установлена вина мастера участка и самого потерпевшего.

Сергей ЛАМАН,
главный специалист управления по труду, занятости
и социальной защите Кореличского райисполкома

 
 
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В первом полугодии 2019 года в Гродненской области в результате несчастных случаев на производстве погибли 7 человек и 35 получили
 
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