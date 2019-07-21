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Бесплатная игровая площадка для детей и взрослых заработала в Могилеве. Рассказываем, что там

22.07.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая открытая арт-площадка с играми для детей и взрослых появилась в Могилеве. Тут есть мега-шашки, классики, твистер, крестики-нолики и танцы, но нет платы за вход. Открыта площадка каждый день.


Проект «ГородОК» придумала выпускница школы городских инициатив «Теплица» Дарья Павчина. Преподаватель английского языка и информатики в социально-гуманитарном колледже, Дарья говорит, что всегда хотела «сделать жизнь людей интереснее, потому что „дом — работа — дом“ — это ужасно скучно»:

— В городе мало мест, где каждый может в любое время бесплатно интересно провести время, поиграть. Потому мы и подумали, что было бы классно сделать такое место — доступное для горожан.


С площадкой помог торговый центр «Парк Сити» — администрация отдала под арт-пространство свою конструкцию с навесом справа от здания. Она защищена от дождя, солнца, находится в укромном месте. Чем наполнить площадку, решали с помощью опроса — друзей, знакомых, говорит Дарья.

Так было решено расчертить площадку краской по плитке — нарисовать поля для «классиков», мега-шашек, твистера, «крестиков-ноликов», «лабиринта», а также изобразить в виде следов схемы для разучивания танцев.

Какие именно игры и развлечения должны быть в арт-пространстве, организаторы спрашивали знакомых. А делали все своими руками — наносили краской разметку и схемы.

— У нас в Центре городских инициатив много талантливых людей — художников, волонтеров. За неделю мы все общими силами подготовили, в том числе и фотовыставку с работами молодых ребят, — добавила Дарья Павина.
















Площадку планируют дополнять. Например, нарисуют большую игру-«ходилку», в которой каждый будет «фишкой» и перемещаться по секторам. Но, во-первых, организаторы ждут отклика от посетителей — понравилось ли. Во-вторых, надеются, что обойдется без вандализма. Ведь площадка открыта каждый день и работает так же, как торговый центр — с 9.00 до 23.00. И сохранность всего внутри, в том числе игр, — персональная ответственность каждого посетителя: «дежурного» не будет.

На площадке планируют также устраивать киносеансы — один такой уже был в июле, — танцы и другое.

 
Теги: Могилев
 
 
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Тут есть мега-шашки, классики, твистер, крестики-нолики и танцы, но нет платы за вход.
 
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