Лукашенко подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал 22 июля указ № 274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Документом предусматривается призвать в августе — ноябре 2019 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку», — отметили в пресс-службе главы государства.

Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

Пока неизвестно, пройдет ли осенний призыв 2019 года по новым правилам: президент пока не подписал «закон об отсрочках», благодаря которому многие молодые люди могут лишиться отсрочек на получение образования, так как они будут предоставляться лишь один раз.

Напомним, за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках», депутаты проголосовали 28 июня. Законопроект одобрили и сенаторы. Теперь подпись под ним должен поставить президент, который, комментируя законопроект, задался риторическим вопросом: «Как мы будем защищать свою землю?»

Министр обороны Андрей Равков ранее заявлял , что новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.