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На курорте в Турции утонул турист из Бреста

22.07.2019 16:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 июля в Бресте простились с жителем города, который погиб на курорте в Турции, об этом сообщил паблик БрестСИТИ.

По предварительным данным мужчина уехал с семьей отдыхать в Турцию и утонул.

В пресс-службе МИД Беларуси TUT.BY подтвердили информацию о гибели белоруса. Трагедия произошла 15 июля на курорте. Вопросами контактов с родственниками занимались белорусские дипломаты.

Это не первый белорус, погибший в этом году на курорте в Турции. В июне турецкие СМИ сообщали о том, что на полу номера отеля в Алании было обнаружено тело 43-летнего туриста из Беларуси. Следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина уехал с семьей отдыхать в Турцию и утонул.
 
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