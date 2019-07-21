На курорте в Турции утонул турист из Бреста

Источник материала: Tut.by

20 июля в Бресте простились с жителем города, который погиб на курорте в Турции, об этом сообщил паблик БрестСИТИ.

По предварительным данным мужчина уехал с семьей отдыхать в Турцию и утонул.

В пресс-службе МИД Беларуси TUT.BY подтвердили информацию о гибели белоруса. Трагедия произошла 15 июля на курорте. Вопросами контактов с родственниками занимались белорусские дипломаты.

Это не первый белорус, погибший в этом году на курорте в Турции. В июне турецкие СМИ сообщали о том, что на полу номера отеля в Алании было обнаружено тело 43-летнего туриста из Беларуси. Следов насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было.