Энергонадзор напоминает о соблюдении осторожности при обращении с электрическим током

Источник материала: Полесская правда

Основными причинами электротравматизма среди населения являются, недостаточная осведомлённость об опасности действия электрического тока, личная неосторожность, невыполнение элементарных правил электробезопасности, проникновение в действующие электроустановки, приближение на недопустимое расстояние к воздушным линиям электропередачи.



Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Г.С. Олехнович рассказал корреспонденту pinsknews.by подробности недавних несчастных случаев электротравматизма.

29 апреля работник кухни в пищеблоке средней школы № 20 г. Бобруйска предположительно получила удар электротоком при снятии кастрюли с электроплиты;

17 мая от жителя Лошницы поступил звонок в ОДС филиала «Борисовские электрические сети» с сообщением о том, что в ТП № 907 под напряжение попал человек. Прибывшая на место оперативно-выездная бригада произвела осмотр ТП № 907 и обнаружила в РУ-10кВ возле ячейки ввода труп мужчины. В ходе осмотра установлено, что ТП № 907 находится на балансе филиала «Лошница» ОАО «Забашевичи» (тупиковая) и предназначалась для электроснабжения цеха мясопереработки (не работает с 2009 года), силовые трансформаторы демонтированы в 2017 году в связи с ликвидацией цеха, РУ-0,4 кВ обесточено и разукомплектовано. Знаки электробезопасности на дверях РУ нанесены, замки навесные спилены, сняты медные пластины ножей с выключателей нагрузки в ячейках РУ-10 кВ (были у потерпевшего и изъяты в качестве вещественных доказательств). Предположительно причиной несчастного случая явились противоправные действия потерпевшего с целью разукомплектования ячеек и добычи цветных металлов, приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям;

13 июня в бетонном тоннеле на территории недействующего предприятия в Могилеве, обнаружены двое мужчин в бессознательном состоянии. По предварительной информации граждане самовольно проводили работы по демонтажу водопроводных труб в указанном в бетонном тоннеле с использованием временно проложенного электрического провода и переносного электроинструмента (шлифовальной машины) и предположительно были смертельно поражены электрическим током;

22 июня в деревне Коротковичи Жлобинского района житель Светлогорска погиб при установке и наполнении водой плавательного бассейна (предположительно несчастный случай произошел из-за поражения электрическим током во время отключения насоса от сети и касания пострадавшим контактов вилки насоса);

И вот совсем недавний несчастный случай. 30 июня отец с дочерью находились на даче, расположенной вблизи д. Ямница Малоритского района. Мужчина подключал погружной водяной насос. Около 15 часов 30 минут выйдя из дома, дочь пострадавшего обнаружила отца лежащим без признаков жизни в искусственном водоеме рядом с погружным насосом и вызвала бригаду «скорой медицинской помощи». Прибывшая бригада констатировала смерть мужчины. На указательном пальце правой руки погибшего были обнаружены характерные метки от прохождения электрического тока. Причиной несчастного случая специалисты называют использование самодельного удлинителя, на котором имелись неизолированные участки токоведущих жил.

Напоминаем! Во избежание электротравматизма нельзя пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией, открытыми токоведущими частями самодельными электрокаминами, электроводонагревателями. Чтобы избежать электротравматизма маленьких детей в домах и квартирах — необходимо исключить возможность доступа их к электроприборам и открытым розеткам.

Берегите свою жизнь!