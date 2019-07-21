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В Беларуси повышаются пенсии
22.07.2019 16:56 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство труда и соцзащиты напоминает, что с первого августа в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.
В результате перерасчета с 1 августа размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.
«Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат. При этом обращаем внимание, что надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», - говорится в сообщении Минтруда.
Напомним, что Александр Лукашенко 24 апреля
Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16, с 1 мая по 31 июля в стране
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Министерство труда и соцзащиты напоминает, что с первого августа в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.
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