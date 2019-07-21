В Беларуси повышаются пенсии

Министерство труда и соцзащиты напоминает, что с первого августа в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.

В результате перерасчета с 1 августа размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.

«Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат. При этом обращаем внимание, что надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», - говорится в сообщении Минтруда.

подписал указ "О повышении пенсий". Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич анонсировала повышение пенсий в Беларуси в среднем на 25 рублей с 1 мая. Напомним, что Александр Лукашенко 24 апреляуказ "О повышении пенсий". Министр труда и социальной защиты Ирина Костевичповышение пенсий в Беларуси в среднем на 25 рублей с 1 мая.