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В Беларуси повышаются пенсии

22.07.2019 16:56 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство труда и соцзащиты напоминает, что с первого августа в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.

В результате перерасчета с 1 августа  размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся в среднем на 6,6%. Средний размер трудовых пенсий составит 438 руб., средний размер пенсии по возрасту – 446,1 руб.

«Размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат. При этом обращаем внимание, что надбавки, повышения и доплаты по указанному основанию не перерасчитываются. Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», - говорится в сообщении Минтруда.

Напомним, что Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ "О повышении пенсий". Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич анонсировала повышение пенсий в Беларуси в среднем на 25 рублей с 1 мая.
 
Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты от 26 апреля 2019 г. № 16, с 1 мая по 31 июля в стране был утвержден новый размер бюджета прожиточного минимума.  БПМ в среднем на душу населения был установлен в размере 224 рублей 2 копеек, что на 3,3% выше показателя, действовавшего с 1 февраля  по 30 апреля.
 
 
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Министерство труда и соцзащиты напоминает, что с первого августа в Беларуси повышается размер трудовых пенсий.
 
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