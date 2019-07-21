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Суд рассматривает жалобу минчанина на отказ возбуждать дело на задержавших его по ошибке милиционеров
22.07.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Партизанского района Минска 22 июля началось рассмотрение жалобы врача Дмитрия Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против
Напомним, 4 августа 2016 года, в 8 утра, в Минске в квартиру к семье педиатра и детского хирурга-травматолога Дмитрия Середы
Мужчину подозревали в эксгибиционизме. Через сутки его освободили, признав непричастным, поскольку потерпевшая и свидетель не опознали в нем преступника. Сам Середа рассказал, что в день преступления, в котором его обвиняют, был с друзьями на рыбалке в 80 км от Минска.
Позже Следственный комитет начал проверку действий сотрудников милиции после жалобы от семьи. Однако СК
Тем не менее прокуратура Минска отменила решение минских следователей — и
Сейчас в суде Партизанского района Минска 22 июля началось рассмотрение жалобы Дмитрия Середы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело против задержавших по ошибке и избивших его милиционеров. Суд проходит в закрытом режиме, однако резолютивная часть решения будет оглашена открыто.
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Суд рассматривает жалобу минчанина на отказ возбуждать дело на задержавших его по ошибке милиционеров
Суд проходит в закрытом режиме, однако резолютивная часть решения будет оглашена открыто, сообщает БелаПАН.
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