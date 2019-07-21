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За ложный донос на сотрудницу ИДН житель Плещениц стал фигурантом уголовного дела

22.07.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 42-летнего жителя городского поселка Плещеницы (Логойский район) завели уголовное дело за заведомо ложный донос. Мужчина заявил, что во время визита к ним домой сотрудница ИДН ударила ребенка. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина обратился с заявлением в милицию, якобы инспектор ИДН у него дома ударила по лицу его 14-летнего сына. Сотрудница тогда пришла к семье, чтобы поговорить насчет того, что ребенок прогуливает уроки в школе.

Ранее инспектор поймала подростка и его друзей на массовых гуляниях в поселке, где они как раз собирались выпить. Тогда детей передали родителям под расписку, а вскоре после этого случая последовало заявление на инспектора.

На тот момент сама семья числилась на учете как СОП. Отец безработный и злоупотребляет спиртным, при этом в семье — двое несовершеннолетних детей.

Информация из заявления отца не подтвердилась. Следователи выяснили, что ложный донос был написан из мести и желания опорочить инспектора, которая, вероятно, мешала его привычной жизни.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 400 Уголовного кодекса, мужчине теперь грозит наказание от штрафа и до 2 лет ограничения свободы.

 
 
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По версии следствия, мужчина решил отомстить инспектору, которая следила за воспитанием его сына.
 
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