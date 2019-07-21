Борисовчанка пожаловалась в Миноблисполком на плохую канализацию

Источник материала: Единство

Чтобы хоть как-то сдвинуть коммунальную проблему с мертвой точки, горожанка обратилась на прямую линию Миноблисполкома.

Дом, про который идет речь, построен в 1986 году. По словам женщины, строители многоэтажки неправильно сконструировали канализацию. Из-за этого санузел борисовчанки регулярно затапливают нечистоты. Происходит это, как утверждает Наталья Сергеевна, со времен сдачи дома.

– Ситуацию усугубляет то, что наша квартира находится на цокольном этаже. Грязная вода появляется регулярно. Иной раз пользоваться душем или туалетом приходится на свой страх и риск. В любой момент может начаться потоп, – пояснила Наталья Сергеевна.

Обращения в местные службы результатов не приносят. Коммунальщики реагируют на вызов, очищают трубы, однако спустя некоторое время – все повторяется.

– Когда-то нам объяснили, что все дело непосредственно в конструкции канализации. Будто ее сделали неправильно. Но жить на такой пороховой бочке – сомнительное удовольствие, – сетует борисовчанка.

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар, который проводил прямую линию, поручил руководству Борисовского райисполкома, а также ГО «ЖКХ Минской области» выехать на место и изучить положение дел.

– Немного странно то, что местные службы не могут выяснить причину проблемы. Особенно если взять во внимание слова заявительницы, что это начало происходить сразу после постройки дома, – прокомментировал Игорь Макар.