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«200 на карту и все удалю». Жители Молодечно снова стали жертвами шантажа интимными фото

22.07.2019 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции в Молодечно проводят разбирательства сразу по двум случаям вымогательства в интернете. У мужчин требовали деньги, а иначе грозили показать всем их интимные снимки. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

25-летний житель Молодечно в группе знакомств в соцсети «Вконтакте» начал общаться с девушкой. Хватило трех часов, чтобы парень выслал свои интимные фото, причем такие, где были видны гениталии и лицо (таково было условие собеседницы).

В ответ молодой человек получил сообщение «200 на карту и все удалю» плюс реквизиты для банковского перевода. Валюта не указывалась, зато был указан срок: 30 минут. Вместо этого он пошел в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Личность злоумышленника до сих пор не установлена.

Еще один случай произошел с 23-летним уроженцем Гродно, который уже шесть лет живет с семьей в Молодечно. На портале mamba.ru у него появилась «подруга», якобы девушка 28 лет возрастом и родом из Гомеля. Они общались в разных мессенджерах, обменялись интимными фото. На самом деле по ту сторону экрана был мужчина, в какой-то момент он потребовал 250−350 долларов за конфиденциальность полученных данных. Перевод злоумышленник ждал в криптовалюте на QIWI- кошелек.

Подозреваемый всячески пытался получить деньги: под разными предлогами связался с его друзьями, даже писал супруге. Шантажировал не только публикацией фото, но даже интерпретацией их общения, якобы житель Молодечно онлайн приставал к 17-летней девочке. Оперативники обоснованно полагают, что злоумышленник находится в России. Идет разбирательство.

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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